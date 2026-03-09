Espana agencias

Un tercer avión militar llega a Omán para evacuar a españoles de Oriente Medio

Madrid, 9 mar (EFE).- Un nuevo avión del Ejército del Aire y del Espacio con capacidad para 250 personas ha aterrizado a primera hora de la tarde de este lunes en Omán para evacuar a españoles que se encuentran atrapados en Oriente Medio debido a la guerra de Irán y desean regresar a España.

El Ministerio de Defensa ha informado de la llegada de este avión, el tercer traslado de este tipo organizado por el Gobierno tras un primer vuelo con 171 personas repatriadas y una segunda evacuación con 240.

El segundo de estos aviones volvió el pasado viernes desde Omán con 237 españoles y un día antes se había completado la repatriación de otras 171 también desde el mismo país, en su mayoría españoles pero también nacionales de la Unión Europea y de América Latina y un ciudadano de Vietnam.

Unos 3.000 españoles han sido ya repatriados desde Oriente Medio, en vuelos tanto militares como comerciales, según informó la semana pasada el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que garantizó que "el objetivo es repatriar hasta el último español que así lo desee" ante el conflicto abierto en la región.

El número de españoles en la zona asciende a más de 30.000 entre residentes, turistas y los que se habían desplazado por motivos laborales, según cálculos oficiales. EFE

EFE

