Teruel Existe votará 'no' a una investidura de Azcón con o sin pacto del PP con Vox

Zaragoza, 9 mar (EFE).- El portavoz Teruel Existe en las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte, ha confirmado este lunes que su partido votará en contra de una investidura como presidente de esta comunidad del popular Jorge Azcón, con independencia de que el PP alcance o no un pacto con Vox.

En una comparecencia ante los medios tras reunirse con la presidenta de las Cortes, María Navarro, en el marco de la ronda con los grupos para proponer candidato a la Presidencia, Guitarte ha argumentado la posición de su partido respecto de la investidura de Azcón en el rechazo tanto a las políticas de Vox como a las del PP, y ha recordado que su grupo ya votó en contra de la investidura del líder del PP aragonés la pasada legislatura.

Guitarte ha remarcado esa posición haya o no acuerdo con Vox e incluso si los de Santiago Abascal facilitaran la investidura sin un pacto si después son sus políticas las que se pactan. "Nosotros votamos en contra, sea como sea, esté Vox dentro, esté fuera o esté mediopensionista", ha zanjado.

Ha descartado además la posibilidad de que Teruel Existe participe en un gobierno en minoría del PP facilitado por la abstención de Vox porque sería una fórmula "claramente inestable" que significaría, además, estar en manos del partido de extrema derecha.

Guitarte ha enfatizado que su partido no cree conveniente que se demore la formación de gobierno en Aragón y que dependa de Madrid. "Creemos que es un error sustancial" someter el futuro de la comunidad "a los intereses que puedan tener el señor Abascal o el señor Feijóo en posponer acuerdos del tipo que sean".

"Entendemos -ha dicho- que se tiene que hacer el esfuerzo de constituir lo antes posible un gobierno para Aragón y que se ponga a trabajar en los presupuestos de 2026". EFE

