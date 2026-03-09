Espana agencias

Saiz incide en el papel transformador del cine y en que dé voz a historias invisibilizadas

Málaga, 9 mar (EFE).- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha incidido en el papel del cine "como motor de transformación social y para poner voz a historias que muchas veces están invisibilizadas".

Al asistir a la clausura del III concurso 'Cuéntanos las historias que nadie cuenta', en el marco del Festival de Cine de Málaga, ha explicado que su ministerio ha colaborado en ese certamen, en el que dan "visibilidad a historias de vida que muchas veces están fuera del foco público, bien sea el sinhogarismo, la trata, la migración, la discapacidad".

Esos asuntos han sido abordados por los proyectos finalistas del concurso, entre los que ha destacado la trata, "mujeres que sufren la violencia ejercida contra ellas".

Los finalistas han sido 'Barrio Purpurina', de Aldemar Matías: 'Críos', de Judit Llauradó; 'Donde cabe mi tiempo', de Johana Province; 'La magia de Darío', de Raúl Gálvez, y 'Las chicas son', de Beatriz Mbula.

Ha resaltado la colaboración de la plataforma audiovisual Netflix y la entidad de gestión Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (Dama) y la labor de acompañamiento desde el Ministerio con el conocimiento de muchos profesionales.

"Es la fusión perfecta -ha precisado- para dar voz a historias que muchas veces no se cuentan", ha señalado, además de reiterar "lo importante de aproximarse con la mirada sensible y llena de verdad que ha hecho este concurso de 'Cambio de Plano' (el programa del que forma parte)".

También ha aludido al saldo "de deuda" que se produjo en la última gala de los Premios Goya del cine español con diferentes profesiones en esta industria e "importantes mujeres premiadas".

Por su parte, desde Netflix, su directora de Relaciones Institucionales para España y Portugal, Esperanza Ibañéz, ha destacado esta iniciativa, que "amplía a otras miradas y que contribuye a una sociedad más empática y más inclusiva" y aborda la diversidad.

La presidenta de Dama, Virginia Yagüe, ha indicado que "cuando ciertos colectivos apenas aparecen o lo hacen desde los estereotipos o en ocasiones desde la caricatura", acciones como esta "son espacios de apertura, de visibilidad real y de participación".

"Son lugares donde historias que hasta ahora estaban al margen pueden ocupar el centro, donde cada creador refleja su mundo de forma honesta, potente y real", ha incidido en esta presentación, a la que también ha acudido el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Por otra parte, la ministra ha mantenido un encuentro con el divulgador y activista por los derechos humanos Ousman Umar, autor de la novela 'Viaje al país de los blancos', y ha comentado sobre este emprendedor, cuyo libro se llevará al cine, que se "acerca al fenómeno migratorio sin prejuicio" y que "eso es muy coincidente con la política migratoria del Gobierno".

En este sentido, ha recordado que "está a punto de comenzar el proceso de regularización de extranjeros que da visibilidad, da derechos a personas que ya viven en nuestro país" y con el que el Gobierno pone "en el centro los derechos humanos". EFE

