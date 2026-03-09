Prisión para dos detenidos por el atropello mortal de un hombre tras una pelea en Menorca

Mahón/Palma, 9 mar (EFE).- La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ciutadella (Menorca) ha acordado este lunes la prisión provisional comunicada y sin fianza para dos detenidos en relación al atropello mortal, ocurrido la pasada semana, de un hombre de 51 años en Cala en Blanes.

La magistrada investiga a los dos detenidos por un delito de homicidio consumado, un delito de homicidio en grado de tentativa y un delito de omisión del deber de socorro, han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

Los incidentes se iniciaron el pasado miércoles por la mañana en un hotel en obras al que accedieron diversas personas y donde hubo un enfrentamiento.

Durante la pelea, dos hombres sufrieron heridas en los brazos y precisaron atención quirúrgica en un centro médico.

Además, varios hombres de uno de los grupos enfrentados abandonaron el hotel y pincharon las ruedas del coche de uno de los contrincantes, de acuerdo con el relato policial.

Tras varias gestiones, fueron detenidos dos hombres, uno por bando, como presuntos autores de los delitos de lesiones.

Al día siguiente por la tarde, un vehículo ocupado por varias personas atropelló intencionadamente a dos de los contendientes en la reyerta en Cala en Blanes, en el municipio de Ciutadella.

El coche se dio a la fuga y dejó a una de las dos víctimas tendida en el suelo en estado muy grave, la cual falleció 24 horas después en el hospital Mateu Orfila. En el atropello también resultó herida otra persona.

Agentes de Homicidios de la comisaría en Palma se desplazaron a Menorca para hacerse cargo de la investigación y esclarecer los hechos. En total fueron arrestadas cuatro personas implicadas en la pelea y el posterior atropello mortal y presuntamente intencionado.

La investigación sigue abierta y no se descarta nuevas detenciones, han indicado desde la Policía Nacional. EFE

1012179