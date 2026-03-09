Moreno confiesa que ha tenido que acudir al psicólogo tras el accidente de Adamuz

Madrid, 9 mar (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha confesado esta noche que ha tenido que acudir a un psicólogo tras el impacto que le produjo el accidente de tren de Adamuz (Córdoba) y ha recordado que cuando llegó a la zona cero estaban sacando los cadáveres del Alvia.

Así lo ha manifestado Moreno en una entrevista en el programa El Hormiguero, de Antena 3 televisión, en la que ha denunciado la "falta de mantenimiento de las estructuras ferroviarias" y la pérdida de inversión "en carreteras y ferrocarril".

Respecto a las próximas elecciones en Andalucía y su candidatura ha dicho que "toca disolver el parlamento en abril", y ha asegurado que se ve "en condiciones de recuperar la mayoría". "Si los ciudadanos lo quieren, podemos conseguir esa mayoría y optar por una estabilidad", para lo que tendrá que "ilusionar" con su proyecto.

Juanma Moreno ha afirmado que prefiere que las elecciones en Andalucía no coincidan con las generales y, preguntado por Vox, ha criticado la falta de experiencia en gobierno de este partido, "que no quiere tomar decisiones y no sabe resolver los problemas".

Así mismo, ha dicho que un pacto entre PSOE y PP en Andalucía mientras esté Pedro Sánchez sería imposible pues, ha argumentado, "Sánchez ha roto todos los puentes".

Según el presidente andaluz, este año cree que no habrá elecciones generales porque, a su juicio, Pedro Sánchez está buscando el momento que más le favorezca, y ha comentado, en cuanto a la posición del no a la guerra del presidente del Gobierno, que utiliza el conflicto de la guerra de Irán únicamente para movilizar al electorado a su favor.

Para el presidente de la Junta de Andalucía "sería un mazazo" para la economía que se perdiera el mercado con EEUU del aceite de oliva ya que, ha destacado "Andalucía produce más aceite que Italia y Grecia juntas".

En cuanto a su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Moreno ha comentado que las realidades de Madrid y Andalucía son distintas, por lo que sus maneras de hacer política también lo son, aunque ha afirmado que se llevan bien aunque a veces "tenemos visiones o aspectos distintos a la hora de enfocar un problema, pero somos compañeros".

Moreno, preguntado sobre el problema generado con el cribado de cáncer de mama en Andalucía, ha reconocido que fue el mayor de sus problemas, "pero no político, también personal", y ha recordado que "se asumieron responsabilidades con salidas en la cúpula de la Consejería de Salud y después hemos redoblado todos los protocolos para que no vuelva a pasar". EFE