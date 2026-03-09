Espana agencias

Melilla niega que la aduana comercial con Marruecos esté abierta como asegura Exteriores

Melilla, 9 mar (EFE).- El Gobierno de Melilla ha negado este lunes que la aduana comercial esté abierta y que funcione con normalidad, como ha asegurado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y ha calificado como “un desastre” tanto la política exterior de España como sus relaciones bilaterales con Marruecos.

Durante el pleno de control al Gobierno celebrado en la Asamblea, el vicepresidente primero de Melilla, Miguel Marín, ha salido así al paso de las últimas declaraciones de Albares, a las que siguieron otras de la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, quien dijo que se han producido en lo que va de año 46 expediciones comerciales por la aduana.

“La aduana comercial lleva cerrada desde agosto de 2018, cerca de ocho años. El Gobierno dice que funciona con normalidad, pero es otra más de sus mentiras, además de una auténtica tomadura de pelo a todos los melillenses”, ha aseverado el número dos del Ejecutivo local.

Ha lamentado, además, que “se siga impidiendo” el paso de mercancías en régimen de viajeros desde Melilla hacia Marruecos, algo que no ocurre en el sentido contrario, lo que “produce aún más daño a la economía de la ciudad, a los autónomos, comerciantes y hosteleros melillenses”.

Frente a esta situación, ha destacado el trabajo que se está desarrollando desde el Gobierno de Melilla para impulsar un nuevo modelo económico “que no depende en absoluto de ningún tercer país”, basado en el desarrollo turístico, universitario y tecnológico.

El debate sobre la aduana se ha producido a raíz de una pregunta de Coalición por Melilla (CPM), el principal partido de la oposición, que ha ofrecido su colaboración al Gobierno local para exigir al Estado la implantación de un mecanismo para que el tejido empresarial de la ciudad tenga información “fiable, periódica y accesible” sobre la actividad de la aduana.

Según CPM, si los empresarios saben qué pueden exportar e importar, con qué frecuencia, bajo qué códigos arancelarios y con qué garantías de continuidad habrá “información sobre la operatividad real de la aduana”, facilitando la seguridad jurídica y, en consecuencia, la actividad económica.

Sin embargo, el vicepresidente melillense ha respondido que eso es competencia exclusiva del Gobierno central y ha instado a CPM a registrar la petición ante la Delegación en Melilla e “insista todas las semanas” a su titular, Sabrina Moh. EFE

