Lunes, 9 de marzo de 2026

Madrid, 9 mar (EFE).-

ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN PP.- Riaza (Segovia).- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene en un acto en electoral en Riaza. STREAMING PP

ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN.- Toro (Zamora).- El candidato del Partido Popular de Castilla y León a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, clausura un mitin en Toro (Zamora). STREAMING PP

ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN PSOE.- Soria.- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el candidato socialista la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ofrecen un desayuno informativo en Soria.

ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN.- Navarredonda de Gredos (Ávila).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, reúne al Comité Ejecutivo Nacional, al Comité de Acción Política y a los portavoces nacionales de Vox, este lunes en el parador de Gredos y posteriormente atiende a los medios. STREAMING VOX

ELECCIONES CURIOSIDADES.- Zamora.- El cabeza de lista por Prepal en Zamora, Francisco Iglesias Carreño, lleva 47 años encabezando candidaturas y figurando, elección tras elección, en las papeletas de ese partido regionalista leonés, y no ceja en su empeño pese a que nunca ha quedado cerca de conseguir representación.

PARTIDOS VOX.- Cartagena.- La Mesa de la Asamblea Regional de Murcia se reúne para abordar la solicitud del grupo parlamentario Vox de expulsar a Jose Angel Antelo del puesto de portavoz y su sustitución por Rubén Martinez Alpañez.

GOBIERNO EMPRESAS.- Córdoba.- La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atiende a los medios antes de reunirse con representantes del comité de empresa.

GOBIERNO SOCIEDAD.- Málaga.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, mantiene un encuentro con el divulgador y activista por los derechos humanos Ousman Umar, autor de la novela 'Viaje al país de los blancos'.

PARTIDOS PODEMOS.- Madrid.- El secretario de organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ofrece una rueda de prensa. STREAMING PODEMOS

PARTIDOS SUMAR.- Madrid.-La co-coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ofrece una rueda de prensa. STREAMING SUMAR

PARTIDOS JXCAT.- Barcelona.- Junts per Catalunya ofrece una rueda de prensa para valorar la actualidad política.

DÍA MUJER.- Madrid.- La presidenta del PSOE-M, Paca Sauquillo, recibe una de las condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort, con motivo del Día Internacional de la Mujer. El acto será presidido por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y asistirá también el ministro y secretario general del PSOE-M, Óscar López.

DIA MUJER.- Madrid.- La ex alcaldesa de Madrid Manuela Carmena y Soledad Becerril, primera mujer en ocupar una cartera ministerial en la democracia española, intervienen en un coloquio en el Tribunal Constitucional con motivo del Dia de la Mujer al que asiste la Ministra de Igualdad, Ana Redondo.

DÍA MUJER.- Madrid.- La Bolsa Española y Pacto Mundial de la ONU España se suman a la iniciativa internacional “Ring the Bell For Gender Equality” para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. STREAMING BME-X

UE EMPLEO.- Bruselas.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, hace declaraciones antes de su participación en el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) que se celebra en Bruselas, donde se abordarán cuestiones orientadas a mejorar la disponibilidad de mano de obra y las cualificaciones en la Unión Europea.

UE ECONOMÍA.- Bruselas.- El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, hace declaraciones antes de su llegada a la reunión del Eurogrupo.

UE EMPLEO.- Bruselas.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, hace declaraciones a la llegada al Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) que se celebra en Bruselas.

ALIMENTARIA 2026.- Madrid.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, clausura el acto de presentación del 'Salón Internacional de Alimentación y Bebidas Alimentaria & Hostelco 2026', en la sede del Ministerio.

VIOLENCIA SEXUAL.- Palma.- Inicio del juicio contra ocho acusados de agresión sexual en grupo a una mujer inconsciente.

VIOLENCIA MACHISTA.- Málaga.- La Audiencia de Málaga juzga al ciudadano italiano acusado de maltratar y asesinar en mayo de 2023 a su expareja Paula, de 28 años, en Torremolinos, municipio malagueño en el que supuestamente también mató a su pareja anterior, Sibora, cuyo cadáver fue hallado emparedado tras nueve años desaparecida.

JUSTICIA HOMOFOBIA.- Bilbao.- La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia juzga a once personas acusadas de una agresión homófoba a un joven en la madrugada del 6 de junio de 2021 en Basauri.

FERROCARRIL SEGURIDAD.- Santander.- El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, firma con el consejero de Fomento, Roberto Media, y el alcalde de Los Corrales de Buelna, Luis Arranz, el protocolo para eliminar los pasos a nivel de ese municipio.

SALUD CÓRNEA.- Granada - Investigadores del grupo de Ingeniería Tisular de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.Granada dan a conocer unos nuevos implantes de córnea para el ojo humano desarrollados con escamas de peces

MARISA PAREDES.- Madrid.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la entrega de la Gran Cruz de Isabel la Católica a Marisa Paredes, a título póstumo, un acto al que también asiste el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. IMÁGENES MONCLOA

FESTIVAL MÁLAGA.- Málaga - El Festival de Cine de Málaga acoge la presentación de películas a concurso como 'Laponia' o 'El Guardían' en una jornada en la que se premiará a la actriz Victoria Vera, se presenta un documental de Carlos Saura y se proyecta 'El desencanto', de Jaime Chávarri, como Película de Oro, entre otros eventos.

MNAC AMPLIACIÓN.- Barcelona - El presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni y el presidente del Museu Nacional d'Art de Catalunya presentan el proyecto arquitectónico para la ampliación del MNAC, que cuenta con un presupuesto de 122 millones y un calendario de obras que se alargará hasta 2030.

MÚSICA SAETEROS.- Sevilla.- Vida sana, descanso, ejercicio y mucha verdura. Son los secretos de un buen saetero para prepararse de cara el maratón que para estos cantaores supone la Cuaresma, como explica a EFE Manuel Cuevas, uno de los más icónicos de la provincia sevillana, que, además, se toma “con buen humor” la fama que les ha dado la chirigota ganadora del carnaval de Cádiz.

ARTE DANZA.- Logroño.- El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, recibe al artista Ángel Compairé, que ha intervenido en un par de zapatillas de ballet de los hermanos Megan y Robert Fairchild.

FESTIVAL SANTANDER.- Santander.- A 32 cantantes busca en España la Academia Vocal de Cantabria para formar parte del elenco de "La Flauta Mágica", la ópera con la que se abrirá la 75 edición del Festival Internacional de Santander, un proceso que adelanta a EFE el director de la agrupación, Marco Antonio García de Paz.

FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES.- Majadahonda (Madrid).- Entrenamiento y rueda de prensa del Atlético de Madrid previo a su partido de Liga de Campeones contra el Tottenham.

FÚTBOL REAL MADRID.- Madrid.- Entrenamiento del Real Madrid.

FÚTBOL BARCELONA.- Barcelona.- El Grupo Godó organiza el primer debate entre los dos candidatos a la presidencia del FC Barcelona, Joan Laporta y Víctor Font. STREAMING LA VANGUARDIA, EL MUNDO DEPORTIVO Y RAC 1

