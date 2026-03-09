Los ocho acusados de la violación grupal de Magaluf (Mallorca) admiten los hechos y aceptan 72 años de prisión

Los ocho acusados de la violación grupal ocurrida en Magaluf (Calvià) en agosto de 2023 han admitido la autoría de los hechos y han aceptado un total 72 años de prisión como supuestos autores de seis delitos de agresión sexual y ocho contra la intimidad.

Las partes personadas en la causa han alcanzado un acuerdo de conformidad la mañana de este lunes antes de que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebrara el juicio.

En virtud de este pacto, los ocho acusados, todos de nacionalidad francesa menos un suizo, han admitido que el 14 de agosto de 2023 acudieron a la habitación de un hotel de Magaluf en el que se alojaba uno de ellos acompañados de la víctima.

Durante aproximadamente media hora, conocedores del estado de inconsciencia en el que se encontraba la mujer, la desnudaron, la sometieron a tocamientos de carácter sexual y la violaron en múltiples ocasiones.

Según consta en el escrito de acusación del fiscal, jalearon comentarios obscenos y grabaron con sus teléfonos móviles 21 vídeos de las agresiones sexuales que después compartieron a través de una aplicación de mensajería instantánea.

Los ocho procesados ingresaron en prisión provisional pocos días después de que ocurrieran los hechos. La Fiscalía, en un principio, solicitaba que fueran condenados a un total de 153 años de prisión y al pago de 190.600 euros.

Tras el acuerdo de conformidad, que contempla la circunstancia atenuante de reparación del daño al haberse abonado ya la responsabilidad civil, las penas se han visto rebajadas a un total de 72 años y tres meses de cárcel.

Todos han sido condenados a dos años o dos años y tres meses como supuestos autores de sendos delitos contra la intimidad y seis, por diferentes grados de agresiones sexuales.

Por lo que respecta a los delitos de agresión sexual --del cual dos de ellos no están acusados--, las penas varían en función de la gravedad del mismo. Tres son delitos continuados, dos con penetración y uno sin acceso carnal.

De este modo, dos de los procesados han sido condenados a 13 años y tres meses de prisión, uno a 13 años, dos a 11 años, uno a seis años y tres meses y dos a dos años y tres meses.

La magistrada, al final de la vista celebrada la mañana de este lunes, ha leído la sentencia condenatoria de forma oral a la espera de que sea redactada.