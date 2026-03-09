Fallece Ascensión Capilla, la persona más longeva de Extremadura, a los 111 años

Plasencia, 9 mar (EFE).- La extremeña Ascensión Capilla Rodríguez, la persona más longeva de la región y que ocupaba el cuarto puesto entre las personas de mayor edad de España, ha fallecido este domingo a los 111 años y 237 días, según ha informado el portal 'Extremeños Centenarios'.

Ascensión Capilla nació en Cabeza del Buey (Badajoz) el 14 de julio de 1914.

Durante sus últimos años ha residido en la Comunidad de Madrid, "donde ha sido cuidada con cariño mientras su historia seguía despertando admiración entre quienes seguimos la longevidad extremeña".

"Quienes la conocieron recordarán a Ascensión, 'La Chonita', por su ternura, por la serenidad de sus últimos años y por esa muñequita que siempre la acompañaba, símbolo de la inocencia y la calma que la rodeaban", ha destacado el portal.

Tras su fallecimiento, Jesús Redondo Bermejo, nacido el 2 de julio de 1915 en el municipio cacereño de Cañaveral, se ha convertido en la persona más longeva de Extremadura a sus 110 años. EFE.

