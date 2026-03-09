El juicio a los padres acusados de encerrar a sus hijos en un chalet de Fitoria (Oviedo) empieza este martes

En abril de 2025, agentes policiales hallaron a tres menores en un chalet de Fitoria, Oviedo, usando mascarillas y en un entorno afectado por excrementos de animales, tras permanecer sin salir desde 2021. Según reportó el medio, estos hechos dieron lugar a una investigación luego de que una vecina presentara una denuncia por sospechas acerca de la presencia de niños en ese inmueble. Tal como publicó la fuente, este martes inicia la vista oral por el caso ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo, en la que los padres de los menores afrontan acusaciones por violencia psíquica habitual en el entorno familiar, detención ilegal y abandono de familia.

De acuerdo con la información consignada por la fuente, la audiencia judicial se llevará a cabo con carácter privado. El tribunal decidió aceptar la solicitud de la Fiscalía, manteniendo la celebración a puerta cerrada, debido tanto a la naturaleza como a la gravedad de los delitos imputados y la protección de los menores afectados. La sala, según describió el medio, sostuvo que el carácter especialmente lesivo para las víctimas menores hace procedente restringir el acceso al público y a medios de comunicación.

Respecto a los implicados, C.S., de cincuenta y cuatro años y de nacionalidad alemana, y M.A.S., de cuarenta y nueve años y de origen estadounidense, fueron detenidos en el momento del hallazgo y, conforme detalló la fuente, posteriormente ingresados en prisión preventiva. Las tres víctimas, según publicó el medio, corresponden a dos gemelos de ocho años y un tercer hijo de diez, quienes vivieron durante aproximadamente cuatro años en el domicilio sin contacto exterior ni escolarización regular, conforme determinaron las primeras investigaciones.

Tras la intervención policial del 28 de abril de 2025, los tres niños quedaron bajo resguardo del sistema de protección de menores del Principado de Asturias, tal como informó el medio. El inmueble, situado en una zona residencial de Fitoria, presentaba carencias de higiene y salubridad, según las verificaciones realizadas por los cuerpos de seguridad en la inspección inicial.

El proceso judicial contra ambos progenitores proseguirá durante este martes y miércoles, concentrando la atención sobre la presunta comisión de delitos reiterados de maltrato psicológico, privación de libertad y abandono. El Ministerio Fiscal solicitó que el juicio se desarrolle bajo reserva total para preservar la intimidad de los menores y evitar perjuicios adicionales, medida que la sala consideró justificada por la gravedad y circunstancias de los hechos.

La denuncia original que originó la investigación surgió gracias a la observación de una vecina preocupada que, según reportó la fuente, alertó a las autoridades ante sus sospechas por la ausencia de los niños en el vecindario y la existencia de movimiento sospechoso en la vivienda. El resultado de la denuncia permitió a los agentes el acceso a la propiedad y la constatación de que los menores se hallaban en condiciones que suponen un posible riesgo para su integridad física y emocional.

A partir del descubrimiento, la investigación judicial recopiló indicios sobre la situación mantenida en el chalet desde el año 2021, reconstruyendo el aislamiento sufrido por los menores y el contexto familiar en el que presuntamente se produjeron los hechos. De acuerdo con el medio, la ubicación de los padres bajo custodia responde a la gravedad de lo sucedido y a las necesidades del proceso penal iniciado a raíz del hallazgo.

La intervención institucional incluyó también la puesta a disposición de los niños de atención psicológica y apoyo social a través del centro de acogida dependiente de la administración autonómica. Según publicó la fuente, la protección de los derechos de las víctimas se convirtió en una prioridad para las autoridades una vez constatado el alcance de las circunstancias que motivaron la detención de los responsables.

Durante el juicio programado para dos jornadas, la sala analizará detalladamente los cargos que enfrenta la pareja, así como las pruebas y testimonios recabados durante la investigación. El procedimiento continuará conforme al calendario judicial previsto, siguiendo las directrices establecidas por la Audiencia Provincial y las normas sobre la protección de menores en procedimientos penales de este tipo.