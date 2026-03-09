Espana agencias

El juicio a los padres acusados de encerrar a sus hijos en un chalet de Fitoria (Oviedo) empieza este martes

La vista oral, que será a puerta cerrada por decisión judicial debido a la gravedad de los hechos, aborda supuestos delitos como maltrato, detención ilegal y abandono familiar tras hallar a tres menores en condiciones insalubres en 2025

Guardar

En abril de 2025, agentes policiales hallaron a tres menores en un chalet de Fitoria, Oviedo, usando mascarillas y en un entorno afectado por excrementos de animales, tras permanecer sin salir desde 2021. Según reportó el medio, estos hechos dieron lugar a una investigación luego de que una vecina presentara una denuncia por sospechas acerca de la presencia de niños en ese inmueble. Tal como publicó la fuente, este martes inicia la vista oral por el caso ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo, en la que los padres de los menores afrontan acusaciones por violencia psíquica habitual en el entorno familiar, detención ilegal y abandono de familia.

De acuerdo con la información consignada por la fuente, la audiencia judicial se llevará a cabo con carácter privado. El tribunal decidió aceptar la solicitud de la Fiscalía, manteniendo la celebración a puerta cerrada, debido tanto a la naturaleza como a la gravedad de los delitos imputados y la protección de los menores afectados. La sala, según describió el medio, sostuvo que el carácter especialmente lesivo para las víctimas menores hace procedente restringir el acceso al público y a medios de comunicación.

Respecto a los implicados, C.S., de cincuenta y cuatro años y de nacionalidad alemana, y M.A.S., de cuarenta y nueve años y de origen estadounidense, fueron detenidos en el momento del hallazgo y, conforme detalló la fuente, posteriormente ingresados en prisión preventiva. Las tres víctimas, según publicó el medio, corresponden a dos gemelos de ocho años y un tercer hijo de diez, quienes vivieron durante aproximadamente cuatro años en el domicilio sin contacto exterior ni escolarización regular, conforme determinaron las primeras investigaciones.

Tras la intervención policial del 28 de abril de 2025, los tres niños quedaron bajo resguardo del sistema de protección de menores del Principado de Asturias, tal como informó el medio. El inmueble, situado en una zona residencial de Fitoria, presentaba carencias de higiene y salubridad, según las verificaciones realizadas por los cuerpos de seguridad en la inspección inicial.

El proceso judicial contra ambos progenitores proseguirá durante este martes y miércoles, concentrando la atención sobre la presunta comisión de delitos reiterados de maltrato psicológico, privación de libertad y abandono. El Ministerio Fiscal solicitó que el juicio se desarrolle bajo reserva total para preservar la intimidad de los menores y evitar perjuicios adicionales, medida que la sala consideró justificada por la gravedad y circunstancias de los hechos.

La denuncia original que originó la investigación surgió gracias a la observación de una vecina preocupada que, según reportó la fuente, alertó a las autoridades ante sus sospechas por la ausencia de los niños en el vecindario y la existencia de movimiento sospechoso en la vivienda. El resultado de la denuncia permitió a los agentes el acceso a la propiedad y la constatación de que los menores se hallaban en condiciones que suponen un posible riesgo para su integridad física y emocional.

A partir del descubrimiento, la investigación judicial recopiló indicios sobre la situación mantenida en el chalet desde el año 2021, reconstruyendo el aislamiento sufrido por los menores y el contexto familiar en el que presuntamente se produjeron los hechos. De acuerdo con el medio, la ubicación de los padres bajo custodia responde a la gravedad de lo sucedido y a las necesidades del proceso penal iniciado a raíz del hallazgo.

La intervención institucional incluyó también la puesta a disposición de los niños de atención psicológica y apoyo social a través del centro de acogida dependiente de la administración autonómica. Según publicó la fuente, la protección de los derechos de las víctimas se convirtió en una prioridad para las autoridades una vez constatado el alcance de las circunstancias que motivaron la detención de los responsables.

Durante el juicio programado para dos jornadas, la sala analizará detalladamente los cargos que enfrenta la pareja, así como las pruebas y testimonios recabados durante la investigación. El procedimiento continuará conforme al calendario judicial previsto, siguiendo las directrices establecidas por la Audiencia Provincial y las normas sobre la protección de menores en procedimientos penales de este tipo.

Temas Relacionados

Juicio FitoriaViolencia familiarC.S.M.A.S.FiscalíaAudiencia ProvincialOviedoFitoriaAcogimiento familiarPrincipado de AsturiasEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Puente sobre el 'número dos' de NNGG: "No me sorprende que quiera irse a Vox cuando el PP les está adorando todo el día"

Óscar Puente, titular de Transportes, ha criticado que el Partido Popular minimice la marcha de uno de sus jóvenes dirigentes a Vox, asegurando que estas actitudes se deben a la sintonía constante entre ambas formaciones, según sus declaraciones en Soria

Infobae

Exdirigente de Nuevas Generaciones defiende frente al PP que sí ejercía sus funciones

Infobae

Tellado critica que Sánchez siga "sin verse" con los familiares de las víctimas de Adamuz, 50 días después del accidente

Miguel Tellado señala que el presidente del Gobierno mantiene eludir un encuentro directo con allegados de las víctimas del accidente ferroviario en Córdoba, mientras persisten los cuestionamientos sobre la gestión y la transparencia informativa tras la tragedia

Tellado critica que Sánchez siga

La Justicia ordena a Madrid iniciar ya la creación del registro de objetores del aborto

Infobae

Torres ve en el ataque a Irán "los mismos cimientos" que en la invasión rusa de Ucrania

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La DGT activa una campaña

La DGT activa una campaña con drones y helicópteros que durará solo hasta el domingo: qué debes hacer para evitar la multa

Los precios del mercado del semen: un hospital de Getafe compra muestras por 325 euros, pero los donantes solo recibirán unos 50 euros

Las cajas negras revelan que solo pasaron 15 segundos entre el descarrilamiento y la colisión de los trenes en Adamuz

Albares responde a Macron que España no participará en ninguna acción de apoyo a la guerra de Irán

“La mayor oferta en 15 años” del Ministerio del Interior: se convocan 3.240 plazas para la Guardia Civil y 2.854 para Policía Nacional en 2026

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “Ya no

Sebastián Ramírez, abogado: “Ya no perderás más días festivos si caen en sábado”

Si aún tienes un décimo de Lotería de Navidad premiado, te quedan pocos días para cobrarlo: conoce la fecha límite y cómo reclamar el dinero

Los ciudadanos de Oriente Medio, desesperados por alquilar piso en Europa: la demanda en Barcelona crece un 480% desde esta región

Juan Roig pide impuestos igualitarios en toda España: “Una cajera de Mercadona en Valencia paga más impuestos que una cajera en Madrid”

La Comisión Europea presenta un paquete de medidas para hacer frente a la subida del precio de la luz: rebaja de impuestos y autoconsumo

DEPORTES

Hansi Flick confía en el

Hansi Flick confía en el partido del Camp Nou para salvar la eliminatoria ante el Newcastle en Champions: “Se verá un Barça diferente”

El Atlético de Madrid aprovecha los errores y golea al Tottenham en la ida de los octavos de Champions League

Así te hemos contado el empate del FC Barcelona ante el Newcastle en Champions

El FC Barcelona rasca un empate ‘in extremis’ ante el Newcastle en Champions

Pep Guardiola se pronuncia sobre el viaje de Mbappé a Francia: “Por lo visto, no ha ido solo, en nuestro club también pasa”