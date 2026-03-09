Chile gana el oro ante Australia e Irlanda se clasifica al Mundial de hockey femenino

Santiago de Chile, 8 mar (EFE).- Chile se impuso este domingo a Australia en la final del clasificatorio de hockey sobre hierba para la Copa Mundial de 2026 de la FIH, que se disputó en Santiago, mientras que Irlanda derrotó a Japón, quedó tercera y también consiguió un boleto a la cita mundialista.

Chilenas y australianas habían asegurado el sábado su presencia en el mundial de la Federación Internacional de Hockey (FIH) al clasificar a la final, que ganaron las locales por 1-0 en el Estadio Claudia Schüler de Santiago de Chile para quedarse con la medalla de oro.

Un gol de Antonia Irazoqui en el primer cuarto del juego sirvió para dar la victoria a las suramericanas, que enfrentaron un final de partido intenso.

Las oceánicas apostaron con todo en los últimos minutos para igualar, sacando a su arquera Aleisha Power y sumando a una jugadora de campo más.

El equipo femenino de Chile confirmó su progreso en los últimos años tras haber clasificado a su primer Mundial en 2022 y haber obtenido la medalla de bronce en la tercera edición de la Copa de Naciones de la FIH 2024-2025.

Entre tanto, Irlanda derrotó en penales a Japón y así aseguró su presencia en el Mundial que se disputará en Bélgica y Países Bajos en agosto próximo.

Tras quedar igualadas sin goles al final del cuarto periodo, las “Green Army” se impusieron en penales por 3-1 con los tantos convertidos por Sarah Hawkshaw, Hannah McLoughlin y Jessica McMaster, mientras que por las 'Sakura' solo marcó Shiho Kobayakawa.

Las japonesas aún tienen una posibilidad de estar en la cita mundialista a pesar de quedar en el cuarto puesto, pero dependen de la clasificación en el ranking mundial del equipo que también quede cuarto en el clasificatorio de Hyderabad (India), que culmina el sábado 14 de marzo.

Las asiáticas se ubican decimoterceras en el ranking de la Federación Internacional de Hockey (FIH), y la comparación para la clasificación se tomará de la rival que pierda el partido por el tercer lugar.

El clasificatorio en la ciudad india aún no disputa las semifinales a las que se clasificaron Inglaterra (séptima del ranking), República de Corea (decimosexta), India (novena) y Escocia (decimoquinta).

En el clasificatorio de Chile, Francia finalizó en el quinto puesto al vencer por 3-0 a Malasia, mientras que Suiza se quedó con el séptimo lugar al superar por 2-1 a Canadá. EFE

