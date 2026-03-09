Espana agencias

Chile gana el oro ante Australia e Irlanda se clasifica al Mundial de hockey femenino

Guardar

Santiago de Chile, 8 mar (EFE).- Chile se impuso este domingo a Australia en la final del clasificatorio de hockey sobre hierba para la Copa Mundial de 2026 de la FIH, que se disputó en Santiago, mientras que Irlanda derrotó a Japón, quedó tercera y también consiguió un boleto a la cita mundialista.

Chilenas y australianas habían asegurado el sábado su presencia en el mundial de la Federación Internacional de Hockey (FIH) al clasificar a la final, que ganaron las locales por 1-0 en el Estadio Claudia Schüler de Santiago de Chile para quedarse con la medalla de oro.

Un gol de Antonia Irazoqui en el primer cuarto del juego sirvió para dar la victoria a las suramericanas, que enfrentaron un final de partido intenso.

Las oceánicas apostaron con todo en los últimos minutos para igualar, sacando a su arquera Aleisha Power y sumando a una jugadora de campo más.

El equipo femenino de Chile confirmó su progreso en los últimos años tras haber clasificado a su primer Mundial en 2022 y haber obtenido la medalla de bronce en la tercera edición de la Copa de Naciones de la FIH 2024-2025.

Entre tanto, Irlanda derrotó en penales a Japón y así aseguró su presencia en el Mundial que se disputará en Bélgica y Países Bajos en agosto próximo.

Tras quedar igualadas sin goles al final del cuarto periodo, las “Green Army” se impusieron en penales por 3-1 con los tantos convertidos por Sarah Hawkshaw, Hannah McLoughlin y Jessica McMaster, mientras que por las 'Sakura' solo marcó Shiho Kobayakawa.

Las japonesas aún tienen una posibilidad de estar en la cita mundialista a pesar de quedar en el cuarto puesto, pero dependen de la clasificación en el ranking mundial del equipo que también quede cuarto en el clasificatorio de Hyderabad (India), que culmina el sábado 14 de marzo.

Las asiáticas se ubican decimoterceras en el ranking de la Federación Internacional de Hockey (FIH), y la comparación para la clasificación se tomará de la rival que pierda el partido por el tercer lugar.

El clasificatorio en la ciudad india aún no disputa las semifinales a las que se clasificaron Inglaterra (séptima del ranking), República de Corea (decimosexta), India (novena) y Escocia (decimoquinta).

En el clasificatorio de Chile, Francia finalizó en el quinto puesto al vencer por 3-0 a Malasia, mientras que Suiza se quedó con el séptimo lugar al superar por 2-1 a Canadá. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Vitor Roque define y Palmeiras conquista el Campeonato Paulista

Infobae

Olimpia arranca con goleada 4-1 sobre Sporting Cristal en la Libertadores Sub-20

Infobae

España pierde ante Sudáfrica y logra el segundo puesto en las Series Mundiales

Infobae

La selección femenina iraní se dirige al aeropuerto tras asilo de Australia a 5 jugadoras

Infobae

Alcaraz, Djokovic y Swiatek pasan ronda; Cerúndolo, Andreeva y Fritz quedan fuera

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Entrevista a Alfonso Fernández Mañueco,

Entrevista a Alfonso Fernández Mañueco, candidato del PP en las elecciones de Castilla y León: “Un buen resultado para el PP es ganar las elecciones y obtener un voto más, un escaño más”

Entrevista a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León y candidato del PP en las elecciones: “Vox abandonó el Gobierno y dejó tirados a los autónomos, agricultores y ganaderos”

Feijóo acusa a Vox de estafar a sus votantes en Castilla y León y Abascal llama “canalla” a Mañueco

Un concejal del PSOE de Aranjuez le lanza un vaso de café a otro de Vox que le llamó “vago”: presenta su dimisión

Felipe VI y Letizia se quieren gastar 99.583 euros en una gran pantalla para completar la modernización de su estudio de grabación

ECONOMÍA

El petróleo cae de los

El petróleo cae de los 100 dólares y el Gobierno de Pedro Sánchez prepara medidas para amortiguar el impacto de la guerra en el bolsillo de los españoles

El bloqueo del estrecho de Ormuz dispara los costes y retrasará las entregas de paquetes en España, según una experta: “Calculé tres semanas, como poco”

El trabajo después de los 60 se dispara: el 53% de la población entre 60 y 64 años sigue en activo, la cifra más alta desde 1970

El precio medio de la luz alcanza este martes 10 de marzo su nivel más alto en un año

La guerra de Irán golpea a la vivienda: la subida de las materias primas la encarecerá aún más y podría frenar su construcción

DEPORTES

La expansión empresarial de Andrés

La expansión empresarial de Andrés Iniesta: patrimonio millonario, un equipo ciclista, vinos y un fichaje frustrado por Marruecos

Alcaraz vence en tres sets a un gran Rinderknech y se clasifica para los octavos de Indian Wells

La Velada del Año VI, la edición con más mujeres en los combates: de Marta Díaz a Fabiana Sevillano y Rorro, que repite

Ibai Llanos anuncia los participantes de la Velada del Año VI: del amigo de Cristiano Ronaldo al novio de Aitana y dos grandes de Twitch para el evento central

La presentación de los combates de la Velada del Año VI, en directo: Ibai Llanos anuncia los participantes en vivo