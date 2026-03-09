Abierta la vía para que ONG y sindicatos puedan asistir a migrantes en su regularización

Madrid, 9 mar (EFE).- El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha abierto un registro para que ONG y sindicatos actúen como colaboradores de extranjería y puedan así ayudar de forma gratuita a los inmigrantes que soliciten regularizar su situación en España.

Esta medida, que estaba contemplada en la reforma del reglamento de extranjería que entró en vigor en mayo de 2025, busca facilitar la presentación de solicitudes a personas extranjeras, ya que muchas no tienen certificado electrónico.

Se trata del Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería, que ya ha entrado en vigor y en el que pueden inscribirse los sindicatos más representativos a nivel estatal o autonómico y las ONG que trabajan en el ámbito migratorio o de protección internacional y que lleven al menos tres años legalmente constituidas, según indica Migraciones en un comunicado.

Las organizaciones podrán "prestar asistencia a las personas interesadas en la presentación de las solicitudes de tramitación del proceso de regularización extraordinaria", según indica el Ministerio.

Para registrarse como colaboradores de extranjería deben acreditar una experiencia de como mínimo dos años en el acompañamiento a extranjeros, en actividades como atención, asesoramiento, integración social o tramitación administrativa de personas migrantes. También se les exige estar al corriente del pago de impuestos y no haber sido condenadas ni sancionadas.

Las entidades y los sindicatos deben elaborar un censo que defina qué personas están habilitadas para ejercer la representación de las personas interesadas en recibir apoyo con la tramitación de sus solicitudes. Este auxilio se prestará de modo gratuito.

Las inscripciones en el registro, que se deben efectuar por vía telemática y cumplimentando documentación acreditativa, tendrán una validez de cuatro años, prorrogables por otros cuatro.

De esta forma se pretende agilizar la tramitación, pues hasta ahora solo podían presentar solicitudes de extranjería por registro electrónico la propia persona interesada, otra en representación de la primera, abogados, graduados sociales o gestores administrativos, según explicaron a EFE fuentes de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Esta nueva vía para habilitar la asistencia de sindicatos y ONG a migrantes ha despertado críticas tanto del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, que expresó dudas respecto a la gratuidad, como del Consejo General de la Abogacía Española, que reclamó que las personas migrantes estén asistidas por letrados especializados. EFE