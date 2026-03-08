Espana agencias

Sordo (CCOO) llama a "ganar la pelea" a la "ofensiva antifeminista y antiigualitaria" de la ultraderecha

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado que "la conquista" en los derechos de las mujeres "no tiene vuelta atrás" y ha llamado a "afrontar y ganar la pelea" a la "ofensiva antifeminista y antiigualitaria" de la ultraderecha.

En declaraciones durante la manifestación convocada por el Movimiento Feminista en Bilbao con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, Sordo ha afirmado que, desde hace unos años, estas marchas "han cobrado importancia por la dimensión de la ofensiva antiigualitaria y antifeminista que se ha abierto paso en un espectro político de la sociedad".

"Yo creo que el mensaje de la ultraderecha, no solo en España, sino en Europa y en el mundo, es básicamente antifeminista, entre otras cosas, y pretende que las mujeres vuelvan a ocupar las posiciones subalternas que tuvieron en las sociedades occidentales hace 50 o 60 años, aunque no lo anuncien así", ha señalado.

El líder de CCOO ha llamado a "avanzar en derechos, a profundizar en políticas de igualdad, en mejorar la autonomía y la libertad de las mujeres con más acceso al empleo o con la reducción de la brecha salarial".

Se trata, según ha destacado, de "profundizar en políticas de igualdad y salvaguardar los derechos sobre la maternidad y la reproducción, que es otro de los objetivos actuales de la extrema derecha".

Por ello, ha asegurado que su sindicato seguirá "impulsando las políticas igualitarias, los planes de igualdad, la subida del SMI, que han tenido efectos bastante relevantes en la reducción de la brecha de género".

LA JUVENTUD

Unai Sordo ha considerado que el discurso antifeminista solo "está calando en una parte minoritaria de la juventud" y, sobre todo, de "algunos hombres jóvenes que no han sido capaces de ubicarse en un nuevo rol", en un momento en el que las mujeres "se han empoderado, acceden a los puestos de trabajo cada vez con mayor igualdad, que tienen incluso mejores niveles formativos y acaban ganando más dinero hasta la fecha de la maternidad".

"Creo que hay una parte de la juventud que no se ha ubicado en esta nueva realidad y, por tanto, hay un proceso reaccionario, que no es estrictamente juvenil y que no es para nada mayoritario", ha destacado.

Por ello, ha dicho que no hay que "sobredimensionarlo" porque las manifestaciones del 8 de Marzo son en las que más gente joven participa. "Eso es muy significativo. Yo creo que esta conquista no tiene marcha atrás, pero siempre que hay avances, hay riesgos de retroceso, y hay que afrontarlo y ganar la pelea", ha concluido.

