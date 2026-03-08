Espana agencias

Sánchez pide más feminismo e igualdad en el 8M: "No permitiremos que el odio sustituya a los derechos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este domingo, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, que no permitirá que "el odio sustituya a los derechos" y no se normalizará "la desigualdad", y llama a "no dar un paso atrás" en los avances conseguidos en igualdad, que "no son fruto de la casualidad", sino del "esfuerzo y empuje del movimiento feminista" a lo largo de las últimas décadas".

"En el Día Internacional de las Mujeres, lo decimos alto y claro: no permitiremos que el odio sustituya a los derechos. No vamos a normalizar la desigualdad, ni a dar un paso atrás. No dejaremos que el pasado avance. Más feminismo. Más igualdad", ha asegurado el líder del Ejecutivo en su cuenta de X.

Sánchez ha publicado un vídeo en el que agradece a las mujeres que abrieron camino cuando "nada era fácil", a las que "sostienen el país cada día" y a las jóvenes "que no están dispuestas a aceptar ni un solo paso atrás".

El presidente recalca que España "es un referente en materia de igualdad de género", lo que conlleva "una gran responsabilidad". Además, advierte de los riesgos de retroceso en derechos de las mujeres "cuando se banaliza la violencia machista, se intenta silenciar a las niñas en las redes o se desacredita el movimiento feminista para dividir y enfrentar".

"El feminismo es todo lo contrario, es una causa de derechos humanos. Es igualdad salarial, es dignidad en el trabajo y poder vivir sin miedo y es que nuestras hijas tengan más oportunidades que sus madres y seguir rompiendo techos de cristal. Por eso, lo decimos alto y claro, no vamos a permitir que el odio sustituya los derechos y no vamos a normalizar la desigualdad. No dejaremos que el pasado avance", concluye Sánchez.

