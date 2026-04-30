Koldo García admite que las 'chistorras' eran 500 euros del PSOE y de guardias civiles

Madrid, 30 abr (EFE).- El exasesor ministerial Koldo García ha admitido que las 'chistorras' de las que hablaba con su exmujer son billetes de 500 euros, como dice la UCO, que cobró a veces del PSOE para reembolsar gastos anticipados, pero también de mano de guardias civiles que no querían billetes tan altos y se los daban para que lo cambiara. EFE
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