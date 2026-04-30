Torres quiere oír sobre la regularización al vicepresidente canario, "nacido en Venezuela"

Playa del Inglés (Gran Canaria), 30 abr (EFE).- El ministro Ángel Víctor Torres ha dicho este jueves que echa de menos saber qué opina del proceso de regularización de inmigrantes que ya viven en España el líder del PP de Canarias y vicepresidente de esta comunidad autónoma, Manuel Domínguez, "nacido en Venezuela", como ha recordado.

Torres ha hecho estas declaraciones en la localidad turística de Playa del Inglés (Gran Canaria), donde se ha reunido con portavoces del colectivo de las camareras de piso de los hoteles, las 'Kellys', muchas de ellas mujeres latinoamericanas nacionalizadas españolas.

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"Algunas de estas mujeres regularizó su situación en 2000, con el PP presidiendo el Gobierno de España, ese partido que ahora está en contra de lo mismo que hacía cuando gobernaba", ha apuntado.

El dirigente socialista ha aprovechado esa mención para criticar al líder del PP canario, al que acusa de esquivar los asuntos en los que su partido vota en Madrid en contra de posiciones defendidas por el Gobierno de Canarias, del que el propio Domínguez forma parte.

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En este caso, demanda saber qué opina sobre la regularización de inmigrantes alguien "nacido en Venezuela". Manuel Domínguez nació en Caracas en 1974, en una familia de emigrantes canarios que años después retornaron a Tenerife, siendo él niño.

"Es algo necesario, justo, preciso, que mantiene el Estado del bienestar y que además apoyan la Iglesia y lo apoya la patronal. Y el PP, calladito... también el de Canarias. Cómplice, sumiso a su dirección, entregado como lo hace siempre", ha criticado.

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Torres ha afeado además al PP que votara en contra del decreto ley que limitaba la subida de los alquileres, medida del Consejo de Ministros que ha decaído al no ser refrendada por el Congreso.

Según su versión de lo ocurrido en esa votación, ese día los diputados del PP "no aplaudieron" la derrota que habían infligido al Gobierno, con el apoyo de Vox y de Junts.

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"Miren las imágenes, esta vez no aplaudieron. Votan no, pero no aplauden, porque hay un choque entre la conciencia y la ética y lo que han votado. Porque saben que están votando en contra del interés general, en contra de lo que necesitan miles de familias en nuestro país", ha argumentado. EFE

(foto) (vídeo)

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