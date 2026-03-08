Rueda reivindica a la alcaldesa de Teo como ejemplo de las mujeres del PP, "trabajadoras, fuertes y que luchan"

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha reivindicado a la alcaldesa de Teo, Lucía Calvo, en el 8M, Día Internacional de la Mujer, como ejemplo de las mujeres del PP, "trabajadoras, fuertes y que luchan".

Así lo ha manifestado durante la II Xuntanza Anual do Partido Popular de Teo, un acto que ha reunido a más de 700 asistentes en la localidad coruñesa. Allí, Rueda ha destacado a la mandataria local como "ejemplo" de las mujeres del partido.

"En el 8M hay que dar ejemplos de mujeres como ellas: trabajadoras, que luchan, que no tienen pelos en la lengua, que piden hasta el agotamiento, que son fuertes, que están orgullosas del cargo que tienen y que defienden su municipio", ha remarcado.

Durante su intervención, el líder del PPdeG ha puesto en valor lo que era Teo antes de que fuese alcaldesa y lo que es tres años después, indicando que antes "no era noticia más que por desuniones, cosas raras que pasaban o por quien iba o venía en la izquierda".

Así, Rueda ha destacado la evolución del municipio desde la llegada de Calvo, con proyectos en colaboración con la Xunta como la autovía entre Santiago y A Estrada (AG-59); el futuro centro de día de Montouto; la apuesta por la vivienda; o el polígono industrial.

En esta línea, el popular ha señalado que Galicia "está consiguiendo salir fuera de todo ese lío que se ve a nivel nacional" y que la 'Galicia Calidade' es "dedicarse a resolver problemas", retomando el modelo de Lucía Calvo, "una mujer que trabaja, es valiente y que encuentra soluciones".

Con todo, Alfonso Rueda ha finalizado su intervención en la jornada indicando que queda un año para las elecciones municipales y "hay que seguir apretando el acelerador, haciendo muchas cosas y trabajando 'arreo'".