Paco Rabal, en el centenario de su nacimiento y casi 25 años desde su muerte

Madrid, 8 mar (EFE).- Este domingo se cumple el centenario del nacimiento de Francisco Rabal, conocido como Paco Rabal, un consagrado actor de rotunda presencia que trabajó con los mejores directores de su tiempo, desde Luis Buñuel (al que llamaba 'tío Luis'), a Carlos Saura, Mario Camus o Pedro Almodóvar.

Premio Nacional de Cinematografía (1983), Medalla de Oro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España (1993) o Medalla de Oro al Mérito al Trabajo (1999), Paco Rabal, que se casó con la también actriz Asunción Balaguer, fue un hombre comprometido políticamente, militante del Partido Comunista.

Nacido en la aldea murciana de Cuesta de Gos el 8 de marzo de 1926, padecía una bronquitis crónica y falleció a consecuencia de un enfisema pulmonar el 29 de agosto de 2001 cuando viajaba a bordo de un avión de la compañía británica British Airways, que se dirigía de Londres a Madrid.

Su filmografía es muy extensa, pues debutó en 1942 con 'La rueda de la vida' para la que se ofreció como voluntario mientras trabajaba en los madrileños Estudios Cinematográficos Chamartín como electricista. Imposible recordar sus decenas de trabajos en la gran pantalla, este es un pequeño recuerdo a algunas de sus interpretaciones:

Paco Rabal inició su carrera de la mano de Luis Buñuel, a quien le unió una relación de amistad y con quien rodó diversas películas, entre ellas 'Viridiana' (1961), que obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes y que es una cinta de culto y referente indiscutible del cine español.

Con Buñuel rodó también 'Nazarín' (1959) -la primera de sus colaboraciones- y 'Belle de Jour' (1967), protagonizada por Catherine Deneuve, y que obtuvo el León de Oro en el Festival de Venecia.

Esta película de Mario Camus de 1984, basada en la novela de Miguel Delibes y ambientada en la Extremadura de los años sesenta, se convirtió en un clásico del cine español.

Rabal quedó ligado para siempre a su personaje, 'Azarías', por su extraordinaria interpretación de este hombre tierno e inocente del que se hizo inolvidable la expresión 'Milana bonita'. Obtuvo en 1984 el Premio de Interpretación Masculina en el Festival de Cannes, galardón que compartió con Alfredo Landa.

Un año después, Paco Rabal trabajó en la adaptación de otra novela de Delibes, 'El disputado voto del señor Cayo', dirigida por Antonio Giménez Rico.

Paco Rabal interpretaba en esta adaptación de la obra de teatro de Valle-Inclán al poeta ciego Max Estrella, icónico personaje del esperpento.

Dirigida por Miguel Ángel Díaz con guión de Mario Camus y otros destacadísimos actores, como Fernando Fernán Gómez o Agustín González, esta película data de 1985, el mismo año en el que participó en 'Tiempo de Silencio', un filme de Vicente Aranda con Imanol Arias y Victoria Abril.

Estas dos películas forman parte de las muchas que rodó en la década de los ochenta, unos años de una intensa actividad del actor.

Corría el año 1989 y el cineasta manchego Pedro Almodóvar estrenaba 'Átame', con Victoria Abril, Antonio Banderas y Loles León, una película en la que Paco Rabal interpretaba a un director de cine (Máximo Espejo), al final de su carrera, en silla de ruedas, y que se aferra a un rodaje a veces imposible.

Dirigida por Carlos Saura (1999), era la tercera vez que Rabal interpretaba al genial pintor, en este caso como a un artista ya anciano y abatido por el exilio.

Recibió el Goya a la mejor interpretación masculina, en una ceremonia en la que pronunció una célebre frase: “Gracias por haberme devuelto la cabeza que alguien me robó en mi tumba de Burdeos”.

Por este trabajo con el director Alain Tanner en 1991 fue galardonado con el premio de interpretación masculina del Festival de Cine de Montreal y el premio al mejor actor del Círculo de Escritores Cinematográficos.

Durante el rodaje del filme, Rabal afirmó sentirse identificado con Antonio, su personaje: “Yo también soy comunista, porque como dice Antonio en la película, el comunismo no ha muerto, lo que ocurre es que no ha empezado”.

Jaime de Armiñán dirigió para Televisión Española la serie 'Juncal', cuyos siete capítulos se emitieron en 1988.

La interpretación de Paco Rabal de José Álvarez ‘Juncal’, un torero retirado que ve truncada su carrera en los ruedos por una grave cogida, le valió el fotograma de Plata al mejor intérprete de televisión. Este personaje permitía retratar el contexto social y taurino de la España de los años 70 y 80. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: URL bit.ly/4slTMeh)