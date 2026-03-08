La cúpula del PP se moviliza para capitalizar el "bloqueo" de Vox a Guardiola y apelar al voto útil a Mañueco

La cúpula del PP se movilizará en la última semana de campaña en Castilla y León para capitalizar el "bloqueo" de Vox a la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura y apelar al voto útil a su candidato Alfonso Fernández Mañueco con el objetivo de que no se repita en este territorio la situación de "ingobernabilidad" que afecta en este momento a los extremeños, según han confirmado a Europa Press fuentes 'populares'.

El pasado viernes, y cumpliendo los pronósticos, Vox rechazó por segunda vez la investidura de Guardiola --que solo contó con el apoyo del PP--, activando así la cuenta atrás institucional, ya que si no hay acuerdo con la formación de Santiago Abascal antes del 3 de mayo, la Asamblea de Extremadura se disolverá automáticamente y se convocarán nuevas elecciones.

En las filas del PP esperan que pueda sellarse un pacto con Vox cuando pasen las elecciones de Castilla y León del próximo 15 de marzo. Por lo pronto, Guardiola se ha reafirmado en que va "a poner todo" de su parte para alcanzar un acuerdo de gobernabilidad con los de Abascal.

Sin embargo, y a una semana de los comicios en Castilla y León, los 'populares' buscan movilizar al electorado de centroderecha en esa región trasladando en sus mensajes de campaña la idea de que en Extremadura Vox ha antepuesto el "cálculo electoral" a la "estabilidad", pese a que Guardiola cosechó más del 43% de los votos el pasado 21 de diciembre y cuenta con "más legitimidad que nunca" para ser investida, según fuentes 'populares'.

Por eso, el PP de Feijóo --que quiere frenar que Vox pueda superar el 20% en los comicios de CyL-- llamará en esta última semana de campaña a concentrar el voto en el Partido Popular, al que presentarán como la "única alternativa" para poder echar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa.

"Nunca pensamos que el partido de Santiago Abascal uniría sus votos al partido de Pedro Sánchez en contra de un Gobierno del PP", repiten en la cúpula del partido, donde hacen hincapié en la necesidad de que "el bloqueo" que han "endosado" a los ciudadanos en Extremadura no se extienda a otros territorios.

"NADIE VOTÓ A VOX PARA BLOQUEAR UN GOBIERNO DE CENTRODERECHA"

En plena batalla por el relato --después de que Abascal haya acusado a los 'populares' de estar "empeñados, más que en buscar un acuerdo, en hacer un relato de culpabilidades"--, Feijóo ha lanzado a sus cargos para que trasladen la idea de que es Vox el responsable del "bloqueo" y subrayar que "la estabilidad es una obligación con los ciudadanos".

El primero en disparar en esa dirección fue el propio Feijóo el pasado viernes, apenas seis horas después del 'no' de Vox a Guardiola. Lo hizo durante un mitin en La Bañeza (León), donde llamó a "aprender" del "bloqueo" de Vox en Extremadura para que no se repita en Castilla y León con Mañueco.

Es más, Feijóo acusó a Vox de "estafa" por su "pinza" con el PSOE extremeño y advirtió de que si la formación de Abascal ha actuado así por la proximidad de las elecciones de CyL, también "estará dispuesto a bloquear" el Ejecutivo de Mañueco "por las elecciones de Andalucía" de esta primavera.

En parecidos términos se expresó el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien cargó duramente contra Vox. "Después de votar con el PSOE y Podemos en contra de la investidura de María Guardiola, ahora Abascal irá a Castilla y León a pedir el voto a los ciudadanos de centroderecha para bloquear también esta comunidad", aseveró.

En 'Génova' quieren que cale la idea de que "no es un problema de María Guardiola o de Jorge Azcón (Aragón), sino de Vox, que antepone sus intereses de partido" y opta por la "pinza" con el PSOE. "Nadie votó a Vox para bloquear un gobierno de centroderecha", insisten fuentes del PP, que advierten además que si al final no hay acuerdo en Extremadura los ciudadanos se lo harán pagar en las urnas.

Por eso, el PP nacional considera que los ciudadanos sabrán valorar en las urnas las responsabilidades de cada uno, después de que, según los 'populares', los de Abascal buscan "dilatar" los pactos por "criterios electoralistas", según las mismas fuentes.

CONTRAPONEN LA ACTITUD DE VOX CON LA DEL PARTIDO DE REVILLA

Es más, en la cúpula de Feijóo contraponen la actitud de Vox con la que ha mantenido esta misma semana el partido de Miguel Ángel Revilla, después de que el PP y el PRC hayan llegado a un acuerdo para aprobar el presupuesto de 2026 de Cantabria.

"Pedimos a Vox que acaben de cortar cabezas y con sus purgas internas --tras las expulsiones de Javier Ortega Smith y José Ángel Antelo-- y se centren en la gobernabilidad de los territorios", han señalado a Europa Press fuentes 'populares'.

En el equipo de Feijóo se muestran "satisfechos" con la "solvencia" que está exhibiendo Mañueco en campaña y esperan que "la gente entienda que para que gobierne la derecha hay que votar al Partido Popular", han subrayado fuentes 'populares'.