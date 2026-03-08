Ibarrola (UPN) dice que "algo se debe estar haciendo mal" ante el descenso de jóvenes que se sienten feministas

La presidenta de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Cristina Ibarrola, ha advertido de que "algo se debe de estar haciendo francamente mal" ante el hecho de que el porcentaje de jóvenes que se sienten feministas "ha bajado en los últimos 4 años de un 50 a un 38%".

En un comunicado, con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, Ibarrola ha destacado que esta es una fecha "de reconocimiento a todas las mujeres trabajadoras en Navarra, pero también de recordar que nos queda muchísimo por hacer".

La candidata regionalista a presidir el Gobierno de Navarra en las próximas elecciones se ha comprometido, si llega al Ejecutivo foral, a evaluar "el impacto de cada euro de inversión pública en políticas porque no basta solo con invertir, hay que ver los resultados. Y hoy los resultados de este gobierno no acompañan".

Al respecto, ha indicado que "Navarra está entre las comunidades con mayor tasa de violencia de género de todo el país", y que desde 2019 han aumentado "un 160% el número de agresiones sexuales con penetración". "Algo francamente preocupante", ha advertido.

Para Ibarrola, el 8M, además de ser un día para "hablar de derechos", es también para "resolver problemas concretos". "Hoy una de cada tres mujeres no trabaja en aquello para lo que está cualificada, sino que trabaja en puestos por debajo. Y solo el 18% de los puestos de CEO de las empresas están ocupados por mujeres. Además, estamos bastante peor, 10 puntos por debajo, que hace 4 años", ha lamentado.

Por todo ello, la presidenta de UPN se ha comprometido "a trabajar por dar oportunidades a las mujeres y para reducir la brecha salarial que lamentablemente Navarra encabeza". Ibarrola ha reivindicado "que las mujeres ganen lo mismo a igual trabajo, que puedan ocupar puestos directivos y puestos relevantes". También ha reclamado "ayudas para la conciliación no solo con los hijos, con un 0-3 gratuito y universal de verdad, sino también a la conciliación con nuestros mayores".