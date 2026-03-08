Espana agencias

Feijóo descarta que el futuro de Castilla y León se pueda decidir en "despachos de Madrid"

Tordesillas (Valladolid), 8 mar (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este domingo que el futuro de Castilla y León pueda ser decidido "por nadie que no viva" en esta Comunidad o desde algún "despacho de Madrid", en referencia a las posibles negociaciones postelectorales y relacionado con lo que afrontan actualmente en otras autonomías como Extremadura y Aragón.

Durante la clausura del mitin convocado por el PP en el municipio vallisoletano de Tordesillas, Feijóo ha apelado que cuando se decide el futuro de la Comunidad es en las elecciones del próximo domingo, 15 de marzo.

"No lo tiene que decidir nadie que no viva en Castilla y León, no lo tiene que decidir nadie desde ningún despacho de Madrid y no lo tiene que decir nadie ajeno a esta tierra", ha argumentado Feijóo, quien, sin nombrarlos expresamente, se ha referido a los representantes de Vox que "dieron la espantada" y "cuando vieron el toro de gobernar, salieron corriendo, y ahora dicen que quieren gobernar".

"Pero si te has ido cuando estabas gobernando...", ha criticado el dirigente del PP, antes de apelar a los votantes para que elijan al PP el domingo y que pueda gobernar en solitario, "sin trampa ni cartón".

Feijóo ha bromeado también con que el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, defienda un acuerdo entre ambos partidos para respetar que gobierne la lista más votada.

"Qué pena que no me lo diga a mí", ha lamentado Feijóo, sobre el hecho de que él lideró la candidatura con más votos en las últimas elecciones generales, pero no consiguió gobernar por no encontrar los apoyos suficientes entre los diputados elegidos en el Congreso de los Diputados.

Feijóo ha criticado que Martínez haga ese planteamiento delante de Sánchez y el presidente "se ría", pero ha añadido que el problema es que "se ríen en nuestra cara".

El presidente del PP ha reconocido que Mañueco lleva "legislaturas complejas" por el hecho de tener que pactar gobiernos de coalición, primero con Ciudadanos y luego con Vox, aunque ha añadido que como presidente ha "dado estabilidad a esta tierra".

Se ha preguntado dónde están los anteriores candidatos del PSOE, Luis Tudanca, y de Vox, el exvicepresidente Juan García-Gallardo, y se ha respondido así mismo diciendo que ambos fueron echados del partido, aunque el socialista en realidad sigue siendo senador del PSOE por Castilla y León y el otro sigue siendo afiliado, aunque está enfrentado a la dirección nacional de Vox.

"¿Qué estabilidad pueden dar los partidos políticos que echan a sus líderes antes de que finalice la legislatura?", se ha preguntado Feijóo.EFE

