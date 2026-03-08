Espana agencias

Bhatia bate en el desempate a Berger y gana en Orlando su tercer título en el PGA Tour

Redacción Deportes, 8 mar (EFE).- El golfista estadounidense Akshay Bhatia batió a su compatriota Daniel Berger en el desempate para lograr este domingo su tercer título en el PGA Tour al ganar el Arnold Palmer Invitational, disputado desde el jueves en el Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge de Orlando, Florida (Estados Unidos).

Bhatia, de 24 años, frustró a Berger, de 32 y que se quedó a un paso de poner fin a una larga racha de más de cinco años sin títulos, y firmó su cuarta victoria tras las obtenidas en el Campeonato Barracuda de 2023 y el Abierto de Texas de 2024.

Ambos jugadores acabaron las cuatro rondas empatados a 273 golpes (15 bajo par), después de que Bhatia hiciera un eagle y Berger un bogey en el 17.

En el primer hoyo extra, jugado en el 18, Bhatia se hizo con la victoria con un par por el bogey de Berger, que al menos obtuvo el consuelo de la clasificación para el Open Británico de este verano en el Royal Birkdale. EFE

