Abascal dice que para Vox el 8M es "todos los días del año" y exalta a Isabel la Católica

Medina del Campo (Valladolid), 08 mar (EFE).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este domingo que para su partido, el 8 de marzo -Día Internacional de la Mujer- es "todos los días del año" y ha exaltado a la "mujer más grande de la historia de España y del mundo", la monarca Isabel la Católica.

Así lo ha asegurado el líder de Vox en un acto público en Medina del Campo (Valladolid), municipio donde precisamente falleció Isabel la Católica, enmarcado en la campaña electoral para las elecciones del 15 de marzo en Castilla y León.

De este modo, Abascal ha elevado a la monarca como referente de feminismo porque fue la que "reconquistó ante el islamismo nuestro territorio" y la que "evangelizó todo el orbe construyendo un nuevo mundo y haciendo la mayor aportación a la historia universal", ha añadido el líder de Vox en alusión a la cristiandad.

"Isabel la Católica, esa es la mujer que reivindicamos y no los modelos que vemos ahora en las televisiones o escuchamos en nuestras radios", ha resumido.

Por su parte, el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, también ha aludido al 8M y ha dicho que el punto "más seguro para las mujeres" de Medina del Campo, el lugar del mitin, era "el punto verde de Vox" y no cualquier "punto violeta".

"Somos el único partido que devolverá a las mujeres la tranquilidad de circular por las calles sea la hora que sea", ha apostillado.

Así, ambos han cargado contra la inseguridad que, según ellos, provoca la inmigración y han prometido "billete de vuelta" a los que vengan a "delinquir y a vivir de las ayudas", ha zanjado Abascal.EFE

(foto)(vídeo)