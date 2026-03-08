Espana agencias

Abascal dice que para Vox el 8M es "todos los días del año" y exalta a Isabel la Católica

Guardar

Medina del Campo (Valladolid), 08 mar (EFE).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este domingo que para su partido, el 8 de marzo -Día Internacional de la Mujer- es "todos los días del año" y ha exaltado a la "mujer más grande de la historia de España y del mundo", la monarca Isabel la Católica.

Así lo ha asegurado el líder de Vox en un acto público en Medina del Campo (Valladolid), municipio donde precisamente falleció Isabel la Católica, enmarcado en la campaña electoral para las elecciones del 15 de marzo en Castilla y León.

De este modo, Abascal ha elevado a la monarca como referente de feminismo porque fue la que "reconquistó ante el islamismo nuestro territorio" y la que "evangelizó todo el orbe construyendo un nuevo mundo y haciendo la mayor aportación a la historia universal", ha añadido el líder de Vox en alusión a la cristiandad.

"Isabel la Católica, esa es la mujer que reivindicamos y no los modelos que vemos ahora en las televisiones o escuchamos en nuestras radios", ha resumido.

Por su parte, el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, también ha aludido al 8M y ha dicho que el punto "más seguro para las mujeres" de Medina del Campo, el lugar del mitin, era "el punto verde de Vox" y no cualquier "punto violeta".

"Somos el único partido que devolverá a las mujeres la tranquilidad de circular por las calles sea la hora que sea", ha apostillado.

Así, ambos han cargado contra la inseguridad que, según ellos, provoca la inmigración y han prometido "billete de vuelta" a los que vengan a "delinquir y a vivir de las ayudas", ha zanjado Abascal.EFE

(foto)(vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Los líderes IU, Sumar y Verdes Equo respaldan el proyecto, social, constructivo y contra la derecha de En Común

Los principales referentes de fuerzas progresistas piden un giro político en Castilla y León y llaman a la movilización para impulsar una alternativa que enfrente la despoblación, defienda servicios públicos y frene el avance de la ultraderecha

Los líderes IU, Sumar y

Ibon Navarro: "Es una victoria de mucho mérito"

Infobae

Abascal reivindica a Isabel la Católica, "la mujer más grande", frente a "los modelos" que se ven "en tertulias"

Abascal reivindica a Isabel la

Xavi Pascual: "Hemos hecho un partido muy completo de principio a fin"

Infobae

Montero, convencida de que con unidad se llegará a la igualdad real

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional niega la

La Audiencia Nacional niega la libertad provisional a un hombre buscado en Austria por cometer una decena de atracos a un mismo supermercado

Dimite la concejala del PP de Collado Villalba tras interrumpir un monólogo feminista por considerarlo “una falta de respeto”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Estás desempañando mal los cristales del coche, cuando lo más fácil es usar la lógica”

Un Guardia Civil es sancionado por negarse a poner el bozal a su perro “peligroso” y encararse con el subinspector de la Policía Local

Citan como investigada a la policía local que recibió la llamada del 112 alertando del estado de la pasarela de Santander un día antes del colapso

ECONOMÍA

El riesgo cambió de idioma

El riesgo cambió de idioma

Sebastián Ramírez, abogado: “Hay tres cosas que debes saber sobre los despidos este 2026”

La guerra en Irán aumentará la inflación en España, pero los efectos serán temporales si el conflicto no dura más de tres meses: “Puede remitir si esto es temporal”

Por qué el precio de la gasolina se dispara cuando sube el petróleo, pero luego no baja tan rápido cuando se abarata: así funciona el modelo de “cohetes y plumas”

El techo de cristal resiste en las empresas cotizadas, donde las mujeres suponen el 37,7% en los consejos de administración: “Muchas funcionan como ‘boys clubs’”

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”