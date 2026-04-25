El Atlético y el Granada siguen lanzados; el Eibar hunde aún más al Levante

Redacción deportes, 25 abr (EFE).- El Atlético de Madrid y el Granada confirmaron este sábado su excelente dinámica y sumaron sendas victorias ante el Badalona Women (2-4) y el Athletic Club (1-2), respectivamente, en el inicio de una decimosexta jornada de la Liga F Moeve en la que el Eibar ganó al Levante (2-1) y lo hundió aún más en el fondo de la tabla.

Atlético y Granada siguen acordándose de la irregularidad de sus primeras vueltas, ahora que ambos atraviesan su mejor momento. El equipo madrileño ha dado un giro desde la llegada al banquillo de José Ángel Herrera a comienzos de año, con una notable mejoría en juego, confianza y resultados.

Lo volvió a demostrar en Palamós frente al Badalona Women. Un doblete de Priscila Chinchilla encarriló el encuentro (0-2), pero el conjunto local reaccionó tras el descanso y logró igualar el marcador.

Lejos de venirse abajo, como le ocurrió en otras fases del curso, el Atlético mostró carácter y encontró en Luany el factor decisivo en el tramo final. La brasileña, que saltó al campo a falta de poco más de diez minutos, asistió primero a Julia Bartel y después firmó el definitivo 2-4.

El triunfo sitúa al Atlético con 47 puntos, a siete de los puestos de Liga de Campeones, con doce aún en juego, aunque la Real Sociedad, tercera, cuenta con un partido menos.

También mantiene su gran racha el Granada, que continúa lamentando los puntos cedidos en la primera vuelta. El conjunto nazarí solo ha perdido un encuentro en lo que va de 2026, precisamente ante el ya campeón Barcelona.

Ni siquiera el parón internacional frenó su progresión y prolongó su buen momento con un triunfo de prestigio en Lezama (1-2).

Manoly Baquerizo adelantó al equipo dirigido por Sonia Ferreras en la primera mitad y Andrea Gómez amplió la ventaja en el minuto 66. Aunque Ane Añorga recortó distancias en el tiempo añadido (min. 94), el Granada aseguró tres puntos que lo mantienen sexto con 44.

Por su parte, el Eibar profundizó la crisis del Levante, que continúa sin reaccionar y encadena otra jornada como colista, con ocho puntos, a seis de la permanencia que marca el DUX Logroño, que visitará este domingo al Real Madrid.

El conjunto armero golpeó muy pronto, con un gol de Iara Lacosta en el primer minuto. El Levante, negado de cara a puerta, incluso falló un penalti antes del descanso que pudo significar el empate.

Del posible 1-1 se pasó al 2-0 tras el tanto de Garazi Facila. Inés Rizo recortó distancias también desde los once metros (2-1), pero no fue suficiente para evitar una nueva derrota que mantiene al conjunto granota como farolillo rojo de la Liga F. EFE

avm/arh