Espana agencias

El Atlético y el Granada siguen lanzados; el Eibar hunde aún más al Levante

Guardar

Redacción deportes, 25 abr (EFE).- El Atlético de Madrid y el Granada confirmaron este sábado su excelente dinámica y sumaron sendas victorias ante el Badalona Women (2-4) y el Athletic Club (1-2), respectivamente, en el inicio de una decimosexta jornada de la Liga F Moeve en la que el Eibar ganó al Levante (2-1) y lo hundió aún más en el fondo de la tabla.

Atlético y Granada siguen acordándose de la irregularidad de sus primeras vueltas, ahora que ambos atraviesan su mejor momento. El equipo madrileño ha dado un giro desde la llegada al banquillo de José Ángel Herrera a comienzos de año, con una notable mejoría en juego, confianza y resultados.

Lo volvió a demostrar en Palamós frente al Badalona Women. Un doblete de Priscila Chinchilla encarriló el encuentro (0-2), pero el conjunto local reaccionó tras el descanso y logró igualar el marcador.

Lejos de venirse abajo, como le ocurrió en otras fases del curso, el Atlético mostró carácter y encontró en Luany el factor decisivo en el tramo final. La brasileña, que saltó al campo a falta de poco más de diez minutos, asistió primero a Julia Bartel y después firmó el definitivo 2-4.

El triunfo sitúa al Atlético con 47 puntos, a siete de los puestos de Liga de Campeones, con doce aún en juego, aunque la Real Sociedad, tercera, cuenta con un partido menos.

También mantiene su gran racha el Granada, que continúa lamentando los puntos cedidos en la primera vuelta. El conjunto nazarí solo ha perdido un encuentro en lo que va de 2026, precisamente ante el ya campeón Barcelona.

Ni siquiera el parón internacional frenó su progresión y prolongó su buen momento con un triunfo de prestigio en Lezama (1-2).

Manoly Baquerizo adelantó al equipo dirigido por Sonia Ferreras en la primera mitad y Andrea Gómez amplió la ventaja en el minuto 66. Aunque Ane Añorga recortó distancias en el tiempo añadido (min. 94), el Granada aseguró tres puntos que lo mantienen sexto con 44.

Por su parte, el Eibar profundizó la crisis del Levante, que continúa sin reaccionar y encadena otra jornada como colista, con ocho puntos, a seis de la permanencia que marca el DUX Logroño, que visitará este domingo al Real Madrid.

El conjunto armero golpeó muy pronto, con un gol de Iara Lacosta en el primer minuto. El Levante, negado de cara a puerta, incluso falló un penalti antes del descanso que pudo significar el empate.

Del posible 1-1 se pasó al 2-0 tras el tanto de Garazi Facila. Inés Rizo recortó distancias también desde los once metros (2-1), pero no fue suficiente para evitar una nueva derrota que mantiene al conjunto granota como farolillo rojo de la Liga F. EFE

avm/arh

Últimas Noticias

Un bosque inclusivo acerca la naturaleza a todos en el mayor alcornocal de Castilla y León

Infobae

2-1. El West Ham mantiene la distancia con el Tottenham

Infobae

0-2. Fermín y Rashford acercan al Barcelona al título liguero

Infobae

0-1. El Tottenham aún respira

Infobae

Marcelino: "Si ganamos al Celta vería hecha la clasificación para la Liga de Campeones"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid reconoce la nacionalidad española a una mujer guatemalteca descendiente de sefardíes por acreditar su genealogía y relación con el país

La Audiencia de Madrid reconoce la nacionalidad española a una mujer guatemalteca descendiente de sefardíes por acreditar su genealogía y relación con el país

El debate de la integración protagoniza el pacto de PP y Vox con la polémica “prioridad nacional” y la primera prohibición autonómica del burka

Mónica García anuncia que regresa a Madrid en las próximas elecciones autonómicas: “Si ha caído Orban, tendrá que caer Ayuso”

El vídeo que muestra cómo era el narcotúnel por el que introducían toneladas de hachís de Marruecos a España por debajo de la frontera de Ceuta

La Guardia Civil de Asturias encuentra a un hombre muerto y su mujer herida y ambos presentan heridas de armas de fuego

ECONOMÍA

Los ‘riders’ de Glovo protestan en Valencia contra el ERE que afectará a 766 empleados

Los ‘riders’ de Glovo protestan en Valencia contra el ERE que afectará a 766 empleados

La crisis de suministro del combustible aéreo no genera problemas de abastecimiento en España, pero puede encarecer los vuelos

Los europeos prevén viajar menos este verano, pero mantienen su pasión por España: sigue siendo el destino favorito de los turistas internacionales

Barcelona paga hasta 70.000 euros a quien abra ventanas y balcones: estas son las reformas que puedes subvencionar

Valencia cede ante los funcionarios: reducirá su jornada a 35 horas y deja sola a Madrid con las jornadas más largas de España

DEPORTES

Sinner y Sabalenka rechazan al Bernabéu: prefieren la Caja Mágica para preparar el Mutua Madrid Open, Roma y Roland Garros

Sinner y Sabalenka rechazan al Bernabéu: prefieren la Caja Mágica para preparar el Mutua Madrid Open, Roma y Roland Garros

El diseño del estadio, los palcos VIP o la reventa: por qué el Mutua Madrid Open parece vacío pese al cartel de ‘sould out’

La lesión de Lamine Yamal, explicada por un fisioterapeuta: “El problema muchas veces son las recaídas. El jugador tiene que haber entrenado sin molestias antes de volver”

Rafa Jódar brilla y se hace grande en Madrid para doblegar a De Miñaur y avanzar a tercera ronda

Sinner, sobre la baja de Carlos en Roland Garros por su lesión de muñeca: “El tenis necesita a Alcaraz”