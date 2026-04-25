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El bádminton aprueba oficialmente pasar de juegos de 21 puntos a juegos de 15 puntos

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Redacción Deportes, 25 abr (EFE).- La Federación Internacional de Bádminton (BWF, por sus siglas en inglés) aprobó este sábado el nuevo sistema de puntuación para las competiciones oficiales, consistente en partidos al mejor de tres juegos de quince puntos, que entrará en vigor el 4 de enero de 2027.

La medida fue respaldada en la 87 Asamblea General Anual de la BWF, celebrada en Horsens (Dinamarca), con el apoyo de 198 votos a favor y 43 en contra, según informó la Federación de Indonesia y confirmó después el organismo internacional. Eran necesarios dos tercios de los votos para la aprobación.

"Estamos construyendo un deporte que se dirige a las nuevas generaciones, al mismo tiempo que invertimos en el futuro a largo plazo de nuestros jugadores. El nuevo sistema pretende hacer el bádminton más intenso y competitivo, mejorar los calendarios, hacer la duración de los partidos más consistente y mejorar la recuperación de los jugadores", declaró el presidente de la BWF Khunying Patama Leeswadtrakul.

"Al llevar al principio los momentos de alta presión, crear puntuaciones más ajustadas y finales más dramáticos, el formato trata de mantener a los aficionados enganchados de principio a fin. Sabemos que despertará preocupación, sobre todo en un deporte con tanta tradición, pero esta decisión no cambia la naturaleza del bádminton", continuó.

Incidió en esa preocupación sobre los cambios: "El talento, la táctica, la exigencia física y mental y el drama del deporte permanecerán. Lo que hace este cambio es reforzar el deporte al proteger lo que hace especial al bádminton, asegurando que los mejores jugadores pueden seguir compitiendo, inspirando y conectando con los aficionados".

El nuevo formato sustituye al actual, en el que gana el mejor de tres juegos de 21 puntos. La modificación tiene como fin dar más dinamismo y emoción a los encuentros, al ser más cortos y generar más situaciones de igualdad.

Otro de sus objetivos es proteger la salud de los deportistas y responder mejor a las demandas del público y de las cadenas de televisión. EFE

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