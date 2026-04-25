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Junqueras se reúne con la primera ministra de Irlanda del Norte y líderes del Sinn Féin

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(Actualiza la noticia NA6036 con más información sobre el viaje de Oriol Junqueras a Belfast)

Barcelona, 25 abr (EFE).- El presidente de ERC, Oriol Junqueras, se ha reunido este sábado con la primera ministra de Irlanda del Norte, Michelle O'Neill, en el marco de la visita de una delegación de ERC a Belfast para asistir al congreso del Sinn Féin y encontrarse con algunos de sus dirigentes.

O'Neill y Junqueras han compartido impresiones en un contexto político "preocupante y marcado por la inestabilidad global y el auge de la extrema derecha", ha informado ERC en un comunicado.

Entre otros asuntos, han charlado sobre "retos compartidos" entre Cataluña e Irlanda del Norte, dos territorios "con muchas similitudes".

Junqueras se ha desplazado a Belfast junto al secretario de Relaciones Internacionales del partido, Adrià Guevara.

El líder de ERC inició su ronda de reuniones anoche en Belfast con la presidenta del Sinn Féin, Mary Lou McDonald, y con el histórico líder de ese partido, Gerry Adams.

Se vio también con la ministra norirlandesa de infraestructuras, Liz Kimmins.

Según fuentes republicanas, el encuentro con la líder del Sinn Féin sirvió para constatar que, en el contexto actual, ambos partidos pueden cooperar más, ante la necesidad de que las fuerzas de izquierdas mantengan la unidad de acción a nivel mundial.

Junqueras y McDonald intercambiaron también impresiones acerca de cómo hacer frente a los problemas de vivienda o al incremento de los carburantes en sus territorios de origen.

En cuanto al encuentro con Adams, ambos analizaron la situación actual del movimiento independentista en Cataluña y del movimiento prounidad en Irlanda.

Junqueras aprovechó el encuentro con la ministra norirlandesa de Infraestructuras para hablar sobre el modelo público de gestión de trenes que se aplica tanto en Irlanda del Norte como en Irlanda, en un momento en que ERC se propone ayudar a resolver los problemas de Rodalies con la gestión a cargo de la Generalitat.

En el marco de este viaje, el líder de ERC también ha mantenido una reunión con el diputado responsable de lengua y cultura en el Parlamento Europeo, Aengus Ó Snodaigh.

El encuentro ha servido para "cooperar en el ámbito de la lengua" y trabajar para fortalecer tanto el gaélico como el catalán. EFE

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