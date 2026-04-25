Hoy en noticia en España (18:20 horas)

PARTIDOS MÁS MADRID

Mónica García optará a las primarias de Más Madrid para disputar la Comunidad a Ayuso

POLÍTICA PARTIDOS

Sánchez ve la prioridad nacional un retroceso al pasado y Abascal augura que se implantará

Abascal: La prioridad nacional tiene el apoyo mayoritario, voten a Vox, PP o PSOE

De los Santos (PP): La "máxima prioridad nacional" es que Sánchez convoque elecciones

Zapatero insta al PP a tirar "a la basura" el pacto con Vox en Extremadura por ser ilegal

Sumar rechaza la 'prioridad nacional': "No se puede crear un sistema de apartheid"

IU ANIVERSARIO

Maíllo ve a la izquierda reactivada para frenar a la derecha y su 'prioridad nacional'

ESPAÑA OTAN

Bolaños defiende que España es un "socio fiable" de la OTAN

ELECCIONES ANDALUCÍA

Moreno pide "hasta el último voto" para un gobierno "independiente" sin las "manos atadas"

Montero promete una ley de tiempos máximos de espera sanitaria si preside la Junta

PSOE EXTREMADURA

Sánchez emplaza al PSOE extremeño a ponerse manos a la obra para frenar a la ultraderecha

Cotrina avanza que Soraya Vega, que le disputó las primarias, estará en la Ejecutiva

IRÁN GUERRA

Varios cientos de personas gritan 'No a la guerra' en el centro de Madrid

La subida del queroseno impactará en los precios de los billetes, pero no en el suministro

SUCESOS ASTURIAS

Hallan muerto a un hombre y a su mujer herida por arma de fuego en Lena (Asturias)

ESPAÑA SÁHARA

Desencalla la ley de nacionalidad saharaui empujada por la regularización de inmigrantes

JUICO PUJOL

Bolaños cree que había "otras maneras" de comprobar la salud de Pujol en el juicio

JUICIO ÁBALOS

Tercera semana de Ábalos en el banquillo: de los pagos en Ferraz al rescate de Air Europa

BEGOÑA GÓMEZ

Bolaños niega un ataque personal a Peinado y justifica sus críticas como un hecho objetivo

IMPUESTOS RECAUDACIÓN

Los contribuyentes marcan cada vez menos las casillas de la Iglesia y fines sociales

GLOVO HUELGA

CCOO denuncia a Glovo por usar subcontratas para sortear la huelga de repartidores

SEXO MAYORES (Entrevista)

Lorena Berdún: La sexualidad en la madurez incomoda y por eso se caricaturiza en el cine

ARTE MURALES

Ojo Garabato, la iniciativa que convierte la soledad de dibujar en una cita colectiva

ROBO MUSEO

Roban 149 monedas del Tesoro de Villanueva en el Museo Arqueológico de Badajoz

SUCESOS TERREMOTOS

Varios seísmos de hasta 3,9 de magnitud sacuden la provincia de Lugo

TIEMPO ALERTAS

Cinco comunidades y Melilla, en aviso amarillo por lluvias y tormentas

TIEMPO BORRASCAS

Una secuencia "excepcional" de borrascas triplicó el registro climático en zonas de España

Y LOS TEMAS DE EFE...

IA DESPIDOS

La IA impulsa miles de despidos a nivel mundial con un impacto también en España

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) ha abierto en 2026 una nueva fase de despidos a nivel mundial, con empresas como Amazon, Meta, Oracle o Microsoft, en un patrón que se repite en otros sectores, como el de la consultoría, donde esta misma semana se han anunciado despidos masivos en España. Belén Molleda

ENTREVISTA / FANGORIA DISCO

Fangoria canta ante una "realidad sobrevalorada": "La verdad ya no es incuestionable"

Fangoria vuelve a publicar un disco de estudio tras una década envueltos en otro tipo de aventuras, un trabajo en el que desde su título se debaten aparentemente entre 'La verdad o la imaginación', aunque el veterano dúo tiene bastante claro de qué lado está. Javier Herrero.

VIRGINIA WOOLF

'Violet', el libro perdido de Virginia Woolf, se publica por primera vez en español

Buscando en el archivo de Longleat House, en el condado inglés de Wiltshire, unas memorias de Violet Dickinson, amiga íntima y mentora de Viginia Woolf, la académica Urmila Seshagiri se topó con tres cuentos inéditos de la autora de 'Las olas' que ahora llegan por primera vez al lector español. Magdalena Tsanis

AGENDA INFORMATIVA PENDIENTE

POLÍTICA

20:00h.- Almería.- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, y el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, participan en un acto en Almería. Plaza de la Catedral. (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

18:00h.- Madrid.- TRABAJO AUTÓNOMO.- La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N convoca una movilización en Madrid en protesta por la subida de cuotas a autónomos societarios y colaboradores. Hay otra concentración en Oviedo. El domingo 26 han convocado en otras ciudades y el lunes en Cádiz. Plaza de Cibeles.

CULTURA Y TENDENCIAS

18:30h.- Sevilla.- TOROS SEVILLA.- Decimoquinta corrida de abono de la Feria de Abril de Sevilla. El Cid, Fortes y José Garrido lidian toros de La Quinta. Plaza de la Maestranza. (Texto) (Foto)

18:30h.- Mérida.- TOROS MÉRIDA.- Corrida de toros de 'Banderilleros de Oro', con reses de la ganadería de Manuel Blázquez para Antonio Ferrera, el Fandi y Manuel Escribano. Plaza de toros.

19:30h.- Mérida.- CULTURA MÚSICA.- Concierto de OBK dentro de la gira 'Vértigo Tour 35 Aniversario'. Palacio de Congresos.

21:00h.- Barcelona.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de Dani Martín en Barcelona. (Foto) (Vídeo) (Audio)

22:00h.- Fuengirola (Málaga).- MÚSICA CONCIERTO.- La gira de regreso de 'Él Último de la Fila' arranca en el festival Marenostrum Fuengirola. Recinto del festival Marenostrum.

EFE

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