Hoy en noticia en España (18:20 horas)

PARTIDOS MÁS MADRID
Mónica García optará a las primarias de Más Madrid para disputar la Comunidad a Ayuso
POLÍTICA PARTIDOS
Sánchez ve la prioridad nacional un retroceso al pasado y Abascal augura que se implantará
Abascal: La prioridad nacional tiene el apoyo mayoritario, voten a Vox, PP o PSOE
De los Santos (PP): La "máxima prioridad nacional" es que Sánchez convoque elecciones
Zapatero insta al PP a tirar "a la basura" el pacto con Vox en Extremadura por ser ilegal
Sumar rechaza la 'prioridad nacional': "No se puede crear un sistema de apartheid"
IU ANIVERSARIO
Maíllo ve a la izquierda reactivada para frenar a la derecha y su 'prioridad nacional'
ESPAÑA OTAN
Bolaños defiende que España es un "socio fiable" de la OTAN
ELECCIONES ANDALUCÍA
Moreno pide "hasta el último voto" para un gobierno "independiente" sin las "manos atadas"
Montero promete una ley de tiempos máximos de espera sanitaria si preside la Junta
PSOE EXTREMADURA
Sánchez emplaza al PSOE extremeño a ponerse manos a la obra para frenar a la ultraderecha
Cotrina avanza que Soraya Vega, que le disputó las primarias, estará en la Ejecutiva
IRÁN GUERRA
Varios cientos de personas gritan 'No a la guerra' en el centro de Madrid
La subida del queroseno impactará en los precios de los billetes, pero no en el suministro
SUCESOS ASTURIAS
Hallan muerto a un hombre y a su mujer herida por arma de fuego en Lena (Asturias)
ESPAÑA SÁHARA
Desencalla la ley de nacionalidad saharaui empujada por la regularización de inmigrantes
JUICO PUJOL
Bolaños cree que había "otras maneras" de comprobar la salud de Pujol en el juicio
JUICIO ÁBALOS
Tercera semana de Ábalos en el banquillo: de los pagos en Ferraz al rescate de Air Europa
BEGOÑA GÓMEZ
Bolaños niega un ataque personal a Peinado y justifica sus críticas como un hecho objetivo
IMPUESTOS RECAUDACIÓN
Los contribuyentes marcan cada vez menos las casillas de la Iglesia y fines sociales
GLOVO HUELGA
CCOO denuncia a Glovo por usar subcontratas para sortear la huelga de repartidores
SEXO MAYORES (Entrevista)
Lorena Berdún: La sexualidad en la madurez incomoda y por eso se caricaturiza en el cine
ARTE MURALES
Ojo Garabato, la iniciativa que convierte la soledad de dibujar en una cita colectiva
ROBO MUSEO
Roban 149 monedas del Tesoro de Villanueva en el Museo Arqueológico de Badajoz
SUCESOS TERREMOTOS
Varios seísmos de hasta 3,9 de magnitud sacuden la provincia de Lugo
TIEMPO ALERTAS
Cinco comunidades y Melilla, en aviso amarillo por lluvias y tormentas
TIEMPO BORRASCAS
Una secuencia "excepcional" de borrascas triplicó el registro climático en zonas de España
Y LOS TEMAS DE EFE...
IA DESPIDOS
La IA impulsa miles de despidos a nivel mundial con un impacto también en España
La irrupción de la inteligencia artificial (IA) ha abierto en 2026 una nueva fase de despidos a nivel mundial, con empresas como Amazon, Meta, Oracle o Microsoft, en un patrón que se repite en otros sectores, como el de la consultoría, donde esta misma semana se han anunciado despidos masivos en España. Belén Molleda
ENTREVISTA / FANGORIA DISCO
Fangoria canta ante una "realidad sobrevalorada": "La verdad ya no es incuestionable"
Fangoria vuelve a publicar un disco de estudio tras una década envueltos en otro tipo de aventuras, un trabajo en el que desde su título se debaten aparentemente entre 'La verdad o la imaginación', aunque el veterano dúo tiene bastante claro de qué lado está. Javier Herrero.
VIRGINIA WOOLF
'Violet', el libro perdido de Virginia Woolf, se publica por primera vez en español
Buscando en el archivo de Longleat House, en el condado inglés de Wiltshire, unas memorias de Violet Dickinson, amiga íntima y mentora de Viginia Woolf, la académica Urmila Seshagiri se topó con tres cuentos inéditos de la autora de 'Las olas' que ahora llegan por primera vez al lector español. Magdalena Tsanis
AGENDA INFORMATIVA PENDIENTE
POLÍTICA
20:00h.- Almería.- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, y el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, participan en un acto en Almería. Plaza de la Catedral. (Texto) (Foto)
ECONOMÍA
18:00h.- Madrid.- TRABAJO AUTÓNOMO.- La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N convoca una movilización en Madrid en protesta por la subida de cuotas a autónomos societarios y colaboradores. Hay otra concentración en Oviedo. El domingo 26 han convocado en otras ciudades y el lunes en Cádiz. Plaza de Cibeles.
CULTURA Y TENDENCIAS
18:30h.- Sevilla.- TOROS SEVILLA.- Decimoquinta corrida de abono de la Feria de Abril de Sevilla. El Cid, Fortes y José Garrido lidian toros de La Quinta. Plaza de la Maestranza. (Texto) (Foto)
18:30h.- Mérida.- TOROS MÉRIDA.- Corrida de toros de 'Banderilleros de Oro', con reses de la ganadería de Manuel Blázquez para Antonio Ferrera, el Fandi y Manuel Escribano. Plaza de toros.
19:30h.- Mérida.- CULTURA MÚSICA.- Concierto de OBK dentro de la gira 'Vértigo Tour 35 Aniversario'. Palacio de Congresos.
21:00h.- Barcelona.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de Dani Martín en Barcelona. (Foto) (Vídeo) (Audio)
22:00h.- Fuengirola (Málaga).- MÚSICA CONCIERTO.- La gira de regreso de 'Él Último de la Fila' arranca en el festival Marenostrum Fuengirola. Recinto del festival Marenostrum.
EFE
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