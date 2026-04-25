Sergio De Larrea se declara elegible para el próximo 'draft' de la NBA

Valencia, 25 abr (EFE).- El base español del Valencia Basket Sergio De Larrea se ha declarado elegible para el próximo 'draft' de la NBA, según informó draftexpress.net.

El movimiento del joven internacional español de 20 años no es definitivo, ya que tiene hasta el próximo 13 de junio para poder retirar su nombre de esta elección.

El vallisoletano decidió el pasado verano no presentarse al 'draft' de la liga profesional norteamericana y continuar en el Valencia Basket , con el que tiene contrato hasta el año 2028. EFE