Zonas de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Cantabria, en aviso amarillo por lluvias

Madrid, 7 mar (EFE).- Zonas de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Cantabria están este sábado en aviso amarillo por lluvias (peligro bajo), y de Aragón por nieve.

Según el mapa de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Castellón está en amarillo durante toda la jornada. En el interior y litoral norte y en el interior y litoral sur la precipitación acumulada en una hora será de al menos 20 litros por metro cuadrado.

La previsión es que en 12 horas la acumulación sea de 60 litros por metro cuadrado. Los chubascos en estas zonas podrán ir ocasionalmente acompañados de tormenta.

En Cataluña el aviso es para Tarragona, también todo el día. En la depresión central se espera una precipitación acumulada en una hora de 15 litros por metro cuadrado, mientras que en el litoral y prelitoral sur de 20 litros. En 12 horas esta se eleva a 60 litros por metro cuadrado.

Aquí la previsión también es que los chubascos vengan acompañados ocasionalmente de tormenta.

En Cantabria las zonas en amarillo son el litoral y el centro y valle de Villaverde, pero solo hasta las 12:00 horas. Aquí la precipitación acumulada se prevé de 15 litros por metro cuadrado en una hora, de 40 en 12 horas.

Ocasionalmente pueden darse intensidades fuertes en algún punto, según la Aemet.

La Ibérica zaragozana estuvo asimismo en amarillo por precipitaciones -con un acumulado en 12 horas de 40 litros por metro cuadrado- hasta las 10:00 horas, mientras que la nieve afecta hoy a Teruel (también alerta amarilla); en Gúdar y Maestrazgo la acumulación en 24 horas se prevé de 5 centímetros por encima de 1.300/1.400 metros. El aviso es para toda la jornada.

El mapa de la Aemet mejora este sábado respecto a ayer; mañana domingo la previsión es que solo puntos de Cataluña y la Comunidad Valenciana estén en amarillo por lluvias, con un aviso hasta las 7:00 horas. EFE