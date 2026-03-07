Espana agencias

Swedberg: "No podemos estar tristes, ahora nos viene un partido muy importante"

Vigo, 7 mar (EFE).- El extremo sueco Williot Swedberg pidió pasar página tras la derrota de anoche ante el Real Madrid (1-2) y centrarse en el “importante” duelo del jueves contra el Olympique de Lyon, con el que abrirán la eliminatoria de octavos de final de la Liga Europa.

“Cuando pierdes así estás decepcionado, pero no podemos estar tristes porque ahora viene un partido muy importante”, comentó el atacante del Celta, asistente en el gol de Borja Iglesias que situó el 1-1 antes de que el uruguayo Fede Valverde, en el minuto 94, diese los tres puntos al conjunto madridista.

“Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, que íbamos a estar mucho tiempo en bloque bajo. Hemos tenido nuestra ocasión para ganar el partido con ese tiro -de Aspas- al palo, pero no ha entrado”, comentó a CeltaMedia.

Swedberg dijo que el Celta irá “a por todo” en la eliminatoria ante el equipo francés, por eso es necesario “descansar” y a partir de mañana, cuando retomarán los entrenamientos en la ciudad deportiva, pensar en ese partido “ilusionante” contra el Lyon. EFE

