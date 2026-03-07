Mañueco rechaza pactar con el "sanchismo" y tacha a Carlos Martínez de ser un "sanchista de segunda mano"

El presidente del Partido Popular de Castilla y León y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este sábado de forma tajante que no pactará con el "sanchismo" tras las elecciones del próximo 15 de marzo, al considerar que el socialismo de la Comunidad "no es de fiar". Durante un acto de campaña en Soria, Mañueco ha cargado con dureza contra el alcalde de la capital y dirigente socialista, Carlos Martínez, a quien ha definido como un "sanchista de segunda mano".

En un Aula Magna Tirso de Molina abarrotada, el líder de los 'populares' ha comparecido acompañado por el presidente provincial del PP de Soria, Benito Serrano, y la cabeza de lista por la provincia y actual consejera de Educación, Rocío Lucas, y en este escenario Mañueco ha aprovechado el ecuador de la campaña electoral para marcar distancias con el modelo de Pedro Sánchez, advirtiendo de que su proyecto es el único que ofrece "certezas frente a la incertidumbre y el bloqueo".

"Tened claro que yo voy a defender esta tierra por encima del interés de Sánchez y de sus socios. Yo no pactaré un gobierno con este sanchismo porque no es de fiar", ha aseverado el candidato, quien ha recordado las supuestas contradicciones de Carlos Martínez respecto a su afinidad con el presidente del Gobierno. "En febrero del año pasado Martínez dijo que era un sanchista converso y hace unos días dijo que no lo era. Solo hay algo peor que un sanchista, y es ser un sanchista de segunda mano como es Martínez", ha sentenciado entre aplausos.

"LA POLÍTICA NO ES UN REALITY"

Durante su intervención, Mañueco ha reivindicado la política como una herramienta de gestión y no como un "espectáculo o un reality de 30 segundos para redes sociales". En este sentido, ha contrapuesto su programa de 1.031 medidas con los "titulares vacíos" de la oposición. "Nosotros nos tomamos muy en serio la política. Sirve para que el hijo de un trabajador de Soria tenga las mismas oportunidades que el hijo de un empresario de Madrid", ha defendido.

El candidato del PP, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha hecho especial hincapié en el "aval de la gestión" que, a su juicio, ostenta su Gobierno, situando a Castilla y León como referente nacional en servicios públicos. "Somos el sistema educativo mejor de toda España y uno de los mejores del mundo. ¿Quieren mejorar la educación? No vayan a Finlandia, vayan a Soria", ha presumido, a la vez que ha elogiado la labor de Rocío Lucas al frente de la Consejería.

Asimismo, ha repasado los logros en materia sanitaria en la provincia, citando la operatividad del helicóptero medicalizado, la unidad satélite de radioterapia y las mejoras en el Hospital de Santa Bárbara. "Algunos no se lo creían, pero hemos cumplido. Nuestra palabra es más sagrada que un contrato", ha apostillado.

REVOLUCIÓN FISCAL Y GRATUIDAD UNIVERSITARIA

De cara a la próxima legislatura, Fernández Mañueco ha desgranado una batería de promesas electorales, destacando que en el curso 26-27 la primera matrícula del primer curso en las universidades públicas será gratuita para todos los empadronados en la Comunidad. Para Soria, ha anunciado específicamente la implantación del doble grado de Ciencias del Deporte y Fisioterapia, así como nuevas titulaciones vinculadas a la ciencia de datos para convertir el campus soriano en uno de "primera división".

En el plano económico, ha prometido una "fiscalidad favorable" para el mundo rural, anunciando "impuestos cero" en las transmisiones patrimoniales para quienes compren su primera vivienda, un local de negocio o una explotación agraria en municipios rurales, una medida que, según ha destacado, beneficiará al cien por cien de los municipios de Soria. Además, ha avanzado que se ampliará la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones a hermanos, tíos y sobrinos.

En materia de apoyo a la familia, el líder del PP ha asegurado que duplicará las ayudas por nacimiento y mantendrá la gratuidad en la educación de 0 a 3 años, además de lanzar una "cuenta ahorro vivienda" con beneficios fiscales de hasta 7.500 euros para que los jóvenes puedan adquirir su primer inmueble en la provincia.

LLAMAMIENTO A LA MOVILIZACIÓN: "CADA VOTO QUE NO SEA AL PP, ES PARA SÁNCHEZ"

A pesar de las buenas sensaciones en el ecuador de la campaña, Mañueco ha pedido a los suyos "apretar el acelerador" y no caer en la complacencia. "Las encuestas de hoy no valen, valen las urnas del 15 de marzo", ha avisado, insistiendo en que la movilización debe ser total para evitar que el voto se fragmente.

"Cada voto que no sea para el Partido Popular es un voto para la izquierda. Que no se engañen con otras siglas. Al final del día 15, cada escaño que no sea para el PP será un escaño más para Sánchez en Madrid", ha alertado el candidato, apelando a la unidad del partido para lograr una victoria que otorgue "estabilidad" a Castilla y León.

Finalmente, Mañueco ha reiterado su compromiso de permanecer en la Comunidad los cuatro años de legislatura: "No esperamos un cargo en Madrid ni buscamos un puesto de consolación. El 16 de marzo estaremos aquí, en Soria y en Castilla y León. Otros ofrecen bloqueo; nosotros, resultados y gestión eficaz", ha sentenciado.