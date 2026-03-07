Malukas firma la pole en Phoenix y Palou saldrá décimo

Chicago (EE.UU.), 6 mar (EFE).- David Malukas (Team Penske) firmó la pole este viernes y saldrá desde la primera plaza este sábado en el Good Ranchers 250 de Phoenix, mientras que el español Álex Palou (Chip Ganassi) arrancará décimo en la segunda carrera de la temporada 2026 de la IndyCar.

Malukas tuvo un promedio de velocidad de 175.383 millas por hora en sus dos vueltas en el oval de Phoenix y saldrá por delante de Josef Newgarden, del Team Penske (174.548 millas por hora de media), y de Graham Rahal, del Rahal Letterman (173.993).

El mexicano Pato O'Ward (Arrow McLaren) quedó con la séptima mejor marca con un promedio de velocidad de 173.344 millas por hora.

Palou, que ganó el pasado domingo la primera carrera del campeonato en St. Petersburg (Florida), logró la décima marca, con un promedio de 172.980 millas por hora de velocidad. EFE