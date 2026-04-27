Espana agencias

Un fallecido, un detenido y mil denuncias en motorada de El Puerto de Santa María (Cádiz)

Guardar

 El Puerto de Santa María (Cádiz), 27 abr (EFE).- Un motorista fallecido, dieciocho accidentes, más de mil denuncias por infracciones de tráfico y un joven detenido por conducción temeraria es el balance de incidencias que se han registrado en El Puerto de Santa María (Cádiz) durante este fin de semana coincidiendo con motivo de la disputa en Jerez del Gran Premio de Motociclismo.

Como cada año, la Policía Local y el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han establecido un dispositivo especial para afrontar la seguridad en El Puerto de Santa María, una segunda sede para los aficionados a las dos ruedas que se trasladan a Jerez de la Frontera para disfrutar del Gran Premio.

 Este dispositivo ha afrontado la muerte de un motorista de 39 años procedente de Salamanca ayer domingo en torno a las 8:20 en la avenida de la Libertad, cuando se dirigía al circuito de Jerez.

"A pesar de la pronta intervención de los equipos sanitarios no se pudo hacer nada para salvarle la vida ante la gravedad del impacto", ha explicado este lunes el Ayuntamiento.

 Las circunstancias de este accidente están siendo investigadas.

Se trata de uno de los 18 accidentes de tráfico, 4 de ellos graves y el resto 14 leves, que se han registrado este fin de semana en la localidad.

Además, la Policía Local de El Puerto y la Policía Nacional han detenido y puesto a disposición judicial al conductor de un turismo que el jueves 23 de abril condujo de forma temeraria por la avenida Rey Felipe VI poniendo en grave riesgo la vida e integridad de numerosas personas.

El detenido es un joven de 25 años, natural de Barcelona, que en plena celebración de la motorada, realizó una peligrosa maniobra, perdió el control del turismo y generó escenas de enorme tensión entre los numerosos asistentes que estaban en la zona.

Las imágenes difundidas en redes sociales y medios de comunicación mostraban cómo el coche llegó incluso a invadir zonas próximas a la acera y a cruzarse peligrosamente en la calzada, poniendo en serio peligro tanto a peatones como al resto de usuarios de la vía y el numeroso público que se encontraba en las aceras.

Tras producirse el accidente, se inició una investigación con la que se logró localizar el turismo e identificar al conductor, que ha sido puesto a disposición judicial.

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ha instruido 1.062 denuncias por infracciones de tráfico durante la motorada, de las cuales 197 han sido tramitadas a través de la Dirección General de Tráfico y 865 denuncias en aplicación al Reglamento General de Circulación.

Se han inmovilizado 18 vehículos, 6 fueron retirados y 20 desplazados. Asimismo, se registraron numerosas actas por tenencia de drogas.

El Gobierno municipal ha advertido que en los próximos días podrían producirse nuevas detenciones y actuaciones relacionadas con conductas registradas durante la motorada. EFE

Últimas Noticias

Mérida: "No me esperaba competir a un nivel tan alto tantos partidos"

Infobae

Jutglà: "Estoy en uno de mis mejores momentos desde que estoy en el Celta"

Infobae

El Ayuntamiento de Palma recurre la retirada del monumento en homenaje al crucero Baleares

Infobae

Sumar implica al PSOE en un acuerdo con Junts que salve a última hora decreto de alquiler

Infobae

El megayate del director de cine Steven Spielberg atraca en el Puerto de Tarragona

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UCO asegura que el piso de Jessica funcionaba como “casita de novios” con Ábalos y que lo pagaba Aldama para “tener comprada la voluntad del ministro”

La UCO asegura que el piso de Jessica funcionaba como “casita de novios” con Ábalos y que lo pagaba Aldama para “tener comprada la voluntad del ministro”

El Poder Judicial multa con 1.000 euros a un juez por usar ChatGPT para redactar el borrador de una sentencia

El Poder Judicial abre una investigación contra el juez que investiga al exDAO por decir que las mujeres tienen “ventajas” para denunciar

La Justicia valenciana confirma que no investigará a Carlos Mazón al no apreciar indicios sólidos de responsabilidad penal en su actuación durante la DANA

El jefe de la UCO señala a Ábalos como el líder de la trama de las mascarillas: “Es un miembro cualificado de la investigación, por eso cobra lo que cobra”

ECONOMÍA

España estrena el ‘lobby’ de los drones con el objetivo de unificar el sector, simplificar la regulación y ganar peso en Europa

España estrena el ‘lobby’ de los drones con el objetivo de unificar el sector, simplificar la regulación y ganar peso en Europa

El sector de la construcción calcula que se necesita invertir 400.000 millones en diez años para desarrollar y mantener las infraestructuras

España convierte sus embalses en megabaterías: la mayor central de bombeo de Europa está en Valencia y puede cubrir el consumo de 6,75 millones de personas al día

El efecto inesperado de la guerra: España gana turistas y el gasto de viajeros internacionales acelera un 11,2% en marzo

España enviará el jueves a Bruselas su informe fiscal y retrasa la actualización de previsiones hasta junio por la guerra en Oriente Medio

DEPORTES

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sabastian Sawe para bajar de las dos horas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Un titánico Rafa Jódar se impone a Fonseca y sella su pase a octavos de final del Mutua Madrid Open

El exentrenador de Serena Williams habla sobre la lesión de muñeca de Carlos Alcaraz: “Si han decidido ponerle una férula, no es buena señal”