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El Príncipe Alberto de Mónaco viajará a Madrid el 1 y 2 de junio para inaugurar una exposición

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El Príncipe Alberto II de Mónaco viajará a Madrid los próximos 1 y 2 de junio para inaugurar una exposición que conmemora la historia compartida entre los dos países, según han informado fuentes de la Embajada del Principado a Europa Press.

La visita del jefe de Estado monegasco, que no tiene carácter oficial como el resto de las que ha efectuado hasta la fecha, incluirá la inauguración de la exposición "Mónaco y España, cinco siglos de historia compartida" en el Real Jardín Botánico de Madrid y que se enmarca en la celebración de los 150 años del establecimiento de la primera misión diplomática del principado en España.

El Príncipe de Mónaco ha visitado en varias ocasiones España en los últimos años por distintos motivos. En algunas de ellas, el Rey se ha reunido con él, como ocurrió en junio de 2019, cuando le recibió en Zarzuela, o en octubre de 2022, cuando le ofreció un almuerzo.

Está por ver si en esta ocasión, dado que la visita es a Madrid y no a otros puntos de la geografía española --en julio de 2022 visitó Burgos y en octubre de 2025 Puente Viesgo (Cantabria)--, si vuelve a producirse un nuevo encuentro entre los jefes de las dos casas reales, que mantienen una estrecha relación.

En una reciente entrevista con Europa Press, la embajadora de Mónaco en Madrid, Catherine Fautrier-Rousseau, desveló que Alberto II de Mónaco ha invitado a Felipe VI a que asista en 2029 a los actos con motivo del 500 aniversario de la visita que realizó Carlos I de España al principado, en lo que podría constituir la primera visita oficial del monarca a este país desde que llegó al trono.

Aunque entre ambas casas reales existe una "relación muy cercana y de amistad" y hay una "muy buena relación" entre Alberto II y Felipe VI, según la embajadora, hasta el momento no se ha producido ninguna visita de Estado ni oficial por parte de los Reyes ni tampoco del jefe de Estado monegasco.

Para poner fin a esta situación, "el Príncipe ha invitado al Rey a una visita de Estado a Mónaco con ocasión de la celebración del 500 aniversario del viaje de Carlos I en 2029", indicó la diplomática, que confía en que la invitación que ya ha sido cursada a Zarzuela sea aceptada.

La efeméride, de gran relevancia para el principado, conmemora la visita que hizo Carlos de Austria de camino a Bolonia para ser coronado emperador por el Papa Clemente VII del 5 al 9 de agosto de 1529. En aquel momento, Mónaco estaba ya bajo el protectorado español el virtud del Tratado de Burgos de 1525, situación que se mantuvo hasta el año 1641.

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