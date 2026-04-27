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La 18ª Semana de Cine de Melilla premia a los actores Alberto Ammann y Pedro Casablanc

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Melilla, 27 abr (EFE).- La decimoctava edición de la Semana de Cine de Melilla, que se celebrará del 4 al 10 de mayo, concederá su principal distinción, el Premio ‘José Sacristán’, al actor Pedro Casablanc; mientras que el Premio Internacional recaerá en el intérprete Alberto Ammann.

Además, también recibirán el Premio ‘Ciudad de Melilla’ los actores Fele Martínez, Álex García, Ángela Cervantes y Miki Esparbé, según ha informado en un mensaje de audio remitido a los medios la consejera de Cultura, Fadela Mohatar, que ha destacado la “mayoría de edad” de este festival como un espacio de “buena cultura, encuentro y diálogo”.

Como es tradición en la Semana de Cine de Melilla, los premiados participarán en una de las seis mesas redondas del festival, una de las actividades paralelas a las proyecciones de películas y cortometrajes, además de cinefórums, exposiciones y presentaciones como la del festival Iwafest.

La consejera ha destacado la selección de películas que serán proyectadas entre el Teatro Kursaal-Fernando Arrabal y el Cine Perelló a un precio de 3 euros, entre ellas ‘Hamlet’, ‘El agente secreto’, ‘Marty Supreme’, ‘El último vikingo’, ‘Ruta de escape’, ‘Sin conexión’ y ‘Sin piedad’ en la parte internacional.

En la sección nacional, los espectadores podrán ver títulos como ‘Altas capacidades’, ‘Calle Málaga’, ‘Auri’, ‘Ivan Haddum’, ‘Hugo 24’, ‘Pioneras’, ‘Después de Kim’, ‘Tres adioses’, ‘Laponia’ y ‘Un hijo’, además de la película familiar ‘La familia Benetón +2’.

Los cortometrajes tendrán protagonismo en la Semana de Cine de Melilla con la proyección de ‘Press banca’, ‘Codo’, ‘Una vocal’, ‘Angoixa’, ‘Epifanía’, ‘El lago silente’, ‘Estrella negra’, ‘Ilusión’, ‘Bala’ y ‘Perpetua Navidad azul’, además de la entrega del Premio ‘Manuel Carmona Mir’, al que se han presentado 537 cortometrajes. EFE

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