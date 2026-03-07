Jimbee, Palma, Sporting de Portugal y Lavalloise de Francia, en la Final a 4 europea

Redacción de deportes, 7 mar (EFE).- Los equipos españoles Jimbee Cartagena Costa Cálida e Islas Baleares Palma Futsal, campeón de las tres últimas ediciones del torneo, más el bicampeón Sporting Clube de Portugal y el Etoile Lavalloise de Francia disputarán la Final a Cuatro de la Liga de Campeones de fútbol sala del 8 al 10 de mayo en la ciudad italiana de Pesaro.

La UEFA Futsal Champions League se resolverá en un par de meses con esos cuatro conjuntos optando al título que defienden los mallorquines después de ganar el pasado año en la final al Kairat Almaty de Kazajistán por 9-4 en la competición que se llevó a cabo en la ciudad francesa de Le Mans.

Los cuartos de final de esta edición se cerraron con resultados más menos previsibles y tres de los equipos que habían ganado en la ida culminaron el trabajo en los choques de vuelta.

El Jimbee fue el que se impuso de forma más holgada con un global de 9-5 pues al 1-2 obtenido en el Baluan Sholak de Almaty frente al Kairat sumaron un 7-4 también favorable en un Palacio de los Deportes de Cartagena lleno con 4.817 espectadores en las gradas.

Por su parte, el Palma Futsal hizo bueno el resultado conseguido en Son Moix, también un 7-4, para lograr su objetivo ante el Riga Futsal Club de Letonia a pesar de caer por 1-0 a domicilio, lo que dejó un tanteo acumulado de 7-5.

Mientras, el Sporting salió victorioso del duelo portugués contra el Benfica, al que remontó con otro 7-4 que pesó más que el 4-3 registrado en la ida en este derbi de Lisboa. El 10-8 clasificó a los verdiblancos.

Tampoco lo tuvo fácil el Etoile Lavalloise galo ante el Semey Futsal de Kazajistán, al que superó por la mínima tanto en casa por 6-5 como fuera por 2-3.

El Pesaro Futsal Arena albergará la pelea por un entorchado que el cuadro dirigido por Antonio Vadillo aspira a conquistar por cuarta vez en otras tantas participaciones y lo hará tras haber sufrido en Riga su primera derrota europea mientras que los de Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda", que obtuvieron la medalla de bronce continental la temporada pasada, optan a estrenar su palmarés en la competición.

El Sporting de Portugal, un clásico del fútbol sala europeo, ya levantó el trofeo en 2019 y en 2021 y el Etoile confía en dar la sorpresa tras convertirse en el segundo semifinalista francés después del ACCS Asnières Villeneuve 92 en el curso 2021/2022.

El sorteo de esa Final a Cuatro de la Liga de Campeones tendrá lugar el martes 17 de marzo en la Preffetura di Pesaro, donde se determinarán los emparejamientos de las semifinales. EFE

Ij-fc