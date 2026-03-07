Irlanda y Francia se clasifican al Mundial de hockey

Santiago de Chile, 6 mar (EFE).- Las selecciones masculinas de hockey césped de Irlanda y Francia anticiparon este viernes su clasificación al Mundial de 2026 en Bélgica y Países Bajos al sellar su paso a la final del torneo clasificatorio que se disputa en Santiago de Chile.

Gales y Polonia se jugarán al todo o nada por el último cupo que da el torneo.

La selección francesa se impuso por 4-2 a la de Polonia en la primera semifinal, en tanto que los irlandeses vapulearon por 4-0 frente a los galeses y jugarán por la medalla de oro este domingo en el Estadio Claudia Schüler de Santiago de Chile.

Los celtas, novenos del ránking mundial de la Federación Internacional de Hockey (FIH) y máximos anotadores del clasificatorio, avanzaron a la final tras culminar primeros en el Grupo B en la fase regular, mientras que los galos, décimos del escalafón, lideraron el A.

La selección de Francia, decimosexta de la clasificación, y Polonia, situados en la vigésima casilla, jugarán este domingo por el tercer lugar, último puesto que otorga un pase al Mundial que se disputará en agosto de este año en Bélgica y Países Bajos 2026.

Existe una posibilidad para el equipo que termine en el cuarto lugar, si es el equipo con el mejor ranking mundial entre los cuartos lugares de los otros torneos clasificatorios que se disputan.

Canadá venció este viernes por 3-2 a los anfitriones Chile y disputarán el quinto puesto en un partido ante Escocia, que derrotó por 8-2 a la República de Corea. Los perdedores también jugarán un duelo para definir el séptimo lugar.

Las semifinales del clasificatorio femenino se disputarán este sábado entre las anfitrionas, las Diablas de Chile, que se enfrentan con Japón, e Irlanda que chocará con Australia.

El formato para otorgar los cupos al Mundial femenino, que también se jugará en Bélgica y Países Bajos en las mismas fechas que el masculino, es el mismo y avanzan las tres selecciones que terminen primeras.

Francia jugará ante Canadá y Malasia frente a Suiza para definir los duelos que marcarán quiénes ocuparán las plazas de la quinta a la séptima casilla. EFE

(foto)