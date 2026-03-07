Espana agencias

Gascón pide reformar la Ley Electoral, consecuencia de que ni PP ni PSOE quieran una izquierda "transformadora"

El candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León por En Común (IU-Sumar-Verdes Equo), Juan Gascón, considera que la Ley Electoral es consecuencia de que ni PP ni PSOE quieren una izquierda "transformadora" en las Cortes autonómicas y ha abogado por su reforma.

Gascón, en un acto electoral de la coalición en Valladolid, se ha referido así al sistema electoral y al reparto de procuradores en función de los votos, que pudo perjudicar a la izquierda en las anteriores elecciones.

"La ley electoral es una consecuencia de que ni Partido Popular ni Partido Socialista han estado interesados en que haya una izquierda transformada a la fuerte en las Cortes de Castilla y León", ha afirmado.

Gascón considera que se sienten más cómodos sin que haya "la voz de los de abajo" y de la gente corriente que "lucha todos los días" en las plataformas de sanidad, en los sindicatos de clase, en los movimientos sociales y en la "transformación concreta" de la Comunidad, con lo que han construido la coalición.

"Obviamente nosotros también queremos que se cambie la ley electoral para que los votos de todas las personas de la Comunidad, de todas las provincias, de la gente de Soria, de la gente de Segovia, de la gente de León, de la gente de Ávila, de todas las provincias de la comunidad, tengan representación en las Cortes de Castilla y León", ha añadido.

A su juicio, el Partido Socialista y el Partido Popular tendrían que decidir cambiar la ley para que fuera "más justa con todas y todos los partidos que se presentan".

