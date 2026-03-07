Espana agencias

Camavinga regresa, Carreras duda ante el City y Bellingham, descartado, pisa césped

Guardar

Madrid, 7 mar (EFE).- El Real Madrid regresó a los entrenamientos tras su triunfo vital en LaLiga, ante el Celta en Balaídos, con la novedad en el regreso al grupo de Eduardo Camavinga, preocupación por el golpe que arrastra Álvaro Carreras, que le hace ser duda para la cita europea ante el Manchester City, para la que está descartado Jude Bellingham, que de vuelta en Madrid, ya trabaja sobre el césped.

Las diez bajas que sufrió Álvaro Arbeloa para superar al Celta el viernes en LaLiga, se reducirán en parte con el regreso el miércoles ante el Manchester City en la Liga de Campeones, tras sanción de Dean Huijsen y Franco Mastantuono, más Camavinga.

El centrocampista francés, que se probó en vísperas del partido en Vigo, finalmente no pudo integrar la expedición y causó baja por la infección bucal que le ha impedido jugar ante el Getafe y el Celta. Aún dolorido y sin estar al cien por cien, regresó a la dinámica de grupo en la mañana del sábado, según informan a EFE fuentes del Real Madrid, que confirman el regreso de Camavinga en la 'Champions League'.

Carreras, que no pudo jugar en Balaídos por ciclo de tarjetas, tampoco habría podido tener minutos por un fuerte golpe en el gemelo izquierdo sufrido ante el Getafe. Le impidió entrenarse y su presencia ante el City está en el aire.

El inglés Jude Bellingham, que ha completado parte de la recuperación de su lesión muscular en Londres, regresó a la disciplina del Real Madrid en la ciudad deportiva de Valdebebas. Su sesión entremezcló una parte de recuperación en el interior de las instalaciones, acompañado de los también lesionados David Alaba y Éder Militao, con otra sobre el terreno de juego. Los tres están descartados para la cita de ida de la eliminatoria ante el City, pero avanzan en sus recuperaciones.

Mientras que Dani Ceballos prosigue también con su larga recuperación de la rotura muscular que sufre y el brasileño Rodrygo, baja lo que resta de temporada, será intervenido la próxima semana de la rodilla derecha, en al que sufre una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo, la gran incógnita la representa el francés Mbappé.

El Real Madrid espera su vuelta a Madrid el domingo. Desde las 11:00 horas se ejercitará en la ciudad deportiva y Arbeloa comprobará de primera mano su evolución, a tres días del primer duelo con el City de Pep Guardiola. No está descartada su vuelta en el partido y dependerá del estado de la rodilla derecha, en la que arrastra un esguince, y las sensaciones que tenga cuando vaya aumentando la carga de trabajo de forma progresiva.

De momento, la mente en la cita europea con un primer entrenamiento la pusieron pocos jugadores. Los titulares de Balaídos tuvieron sesión de recuperación y con intensidad en una sesión marcada por la lluvia se ejercitaron Andriy Lunin, Dani Carvajal, Huijsen, Fran García y Gonzalo García, junto a un nutrido grupo de canteranos. Los ejercicios de movilidad y velocidad, el trabajo táctico y de posesión más un partido con series de finalización, dieron forma al entrenamiento. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Montero critica la falta de datos sobre fallos en cribados de cáncer de mama en Andalucía

Infobae

La detenida por apuñalar mortalmente a un hombre en Córdoba está en el sistema VioGen

Infobae

Villa de Aranda busca repetir triunfo ante un Torrelavega en racha

Infobae

Óscar López tacha a Ayuso de "presidenta machista" y la acusa de liderar una "guerra cultural contra el feminismo"

Óscar López tacha a Ayuso

Gascón pide reformar la Ley Electoral, consecuencia de que ni PP ni PSOE quieran una izquierda "transformadora"

Gascón pide reformar la Ley
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Abascal asegura que Vox no

Abascal asegura que Vox no va a ceder en migración o políticas verdes y que el PP “tendrá que buscarse otro socio” en Extremadura o Aragón si no acepta

Pedro Sánchez tacha a Feijóo y Abascal de “hipócritas” por “apoyar la guerra de Trump en Irán” a pesar de que perjudique a los españoles

Una persona objeta la adjudicación de la vivienda tras su divorcio pero la Justicia determina que el pacto entre ex cónyuges es válido

EEUU traslada aviones para sus ataques en Irán pasando por Rota: usa escalas en otras bases militares europeas y así esquiva el veto de España

Pedro Sánchez publica un artículo en ‘The Economist’ y apunta a Trump: “Lo ingenuo es creer que un intercambio de misiles conducirá a algo bueno”

ECONOMÍA

Un hombre avala el negocio

Un hombre avala el negocio de su padre para evitar que quiebre y termina heredando una deuda de 85.000 euros: la justicia lo exonera y no tendrá que pagar

Los taxistas de Valencia harán ‘huelga a la japonesa’ durante las Fallas y la Magdalena para protestar frente a Uber y otras VTC: serán gratis el 14 y el 18 de marzo

Luz verde de la Unión Europea para que el Gobierno español entregue 200 millones de euros en ayudas a un grupo de empresas españolas: estos son los requisitos

Hay más mujeres trabajadoras que nunca en España, pero siguen siendo más precarias que los hombres: el 88% se concentra en el sector servicios

“Huelga a la japonesa”: los taxistas ofrecerán viajes gratis durante Fallas y la Magdalena en su batalla contra los VTC

DEPORTES

Djokovic señala a los tres

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”

Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo

Kylian Mbappé ya tiene carnet: el futbolista del Real Madrid conduce por primera vez su BMW de 140.000 euros sin la ‘L’

Polémica por el peligroso adelantamiento en bicicleta de Aleix Espargaró: “Es línea discontinua, con visibilidad clara y a un coche que iba a 30 km/h”