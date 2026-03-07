2-2. Osasuna empata en el descuento ante el Mallorca

Pamplona, 7 mar (EFE).- Un gol de Ante Budimir en el minuto 94 permitió a Osasuna rescatar este sábado un punto ante el Mallorca (2-2) en un partido que parecía perdido tras el doblete de Vedat Muriqi.

El Mallorca comenzó mejor en el debut de Martín Demichelis, dominando la posesión y adelantándose gracias a un gol de Muriqi tras un error del portero Sergio Herrera.

Osasuna intentó reaccionar sin encontrar su juego, mientras el conjunto balear amplió la ventaja en la segunda parte con otro tanto del delantero kosovar al contragolpe.

En un final caótico con dos expulsiones, Barja recortó distancias en el minuto 90 y Budimir logró el empate en el 94 para que Osasuna rescatara un punto sobre la bocina. EFE

le/sab