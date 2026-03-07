Espana agencias

1-2. El Arsenal sufre ante el Mansfield, de tercera, pero avanza a cuartos de la FA Cup

Guardar

Londres, 7 mar (EFE).- El Arsenal de Mikel Arteta sufrió ante el Mansfield Town (1-2), de la tercera división inglesa, pero logró el pase a los cuartos de final de la FA Cup gracias a los goles de Noni Madueke y Eberechi Eze.

Los 'Gunners', campeones del torneo en 2020, se adelantaron antes del descanso cuando Madueke envió el balón a la escuadra con un potente disparo desde la frontal del área.

Tras la reanudación, Will Evans igualó el encuentro con una jugada individual en la que superó a Cristian Mosquera y definió ante Kepa Arrizabalaga, titular en la competición copera.

A veinte minutos del final, Eze, que llevaba apenas cuatro minutos sobre el césped, decantó la balanza a favor del club londinense con un espectacular zapatazo a la escuadra.

La parte negativa del encuentro fueron las lesiones de Leandro Trossard y de Riccardo Calafiori a cuatro días del duelo de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones frente al Bayer Leverkusen.

El partido comenzó con dominio del Arsenal, que presentó un once lleno de rotaciones y en el que el joven Max Dowman, de 16 años, tuvo la primera ocasión clara, pero no acertó en el mano a mano.

El Mansfield reaccionó y generó peligro, con su oportunidad más clara en un disparo del capitán Louis Reed que obligó a intervenir a Arrizabalaga.

Tras ese empuje local, el Arsenal volvió a tomar el control del juego, aunque se encontró una y otra vez con el portero Liam Roberts, que fue el mejor de los suyos.

Primero detuvo un remate de Gabriel Martinelli y después otro intento de Dowman, pero no pudo evitar el tanto de Madueke, que aprovechó una jugada prolongada para sacar un potente disparo desde la frontal que se coló en la escuadra.

Ya en la segunda parte, el Mansfield igualó la contienda tras una pérdida en la salida del balón de Marli Salmon que Evans recogió y, tras dejar atrás a Mosquera con un recorte, definió por debajo ante Kepa.

El Arsenal reaccionó y se volcó al ataque con Dowman, que lo volvió a intentar con un disparo que Roberts detuvo abajo.

Poco después, Madueke protagonizó una gran jugada individual que terminó con un pase de la muerte para Gabriel Jesús, cuyo remate fue despejado entre el portero y un defensa bajo palos.

Después del aviso, llegó el tanto de la victoria por medio de Eze, que tras recivir un pase de Christian Norgard, soltó un potente disparo que se coló por la escuadra.

El Arsenal aún pudo ampliar la ventaja por medio de Bukayo Saka, pero Roberts volvió a intervenir con acierto.

Con esta victoria, el Arsenal, líder de la Premier League, se clasifica para los cuartos de final de la FA Cup y se une al Liverpool, que venció el viernes al Wolverhampton Wanderers por 1-3. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Montero critica la falta de datos sobre fallos en cribados de cáncer de mama en Andalucía

Infobae

La detenida por apuñalar mortalmente a un hombre en Córdoba está en el sistema VioGen

Infobae

Villa de Aranda busca repetir triunfo ante un Torrelavega en racha

Infobae

Óscar López tacha a Ayuso de "presidenta machista" y la acusa de liderar una "guerra cultural contra el feminismo"

Óscar López tacha a Ayuso

Gascón pide reformar la Ley Electoral, consecuencia de que ni PP ni PSOE quieran una izquierda "transformadora"

Gascón pide reformar la Ley
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Abascal asegura que Vox no

Abascal asegura que Vox no va a ceder en migración o políticas verdes y que el PP “tendrá que buscarse otro socio” en Extremadura o Aragón si no acepta

Pedro Sánchez tacha a Feijóo y Abascal de “hipócritas” por “apoyar la guerra de Trump en Irán” a pesar de que perjudique a los españoles

Una persona objeta la adjudicación de la vivienda tras su divorcio pero la Justicia determina que el pacto entre ex cónyuges es válido

EEUU traslada aviones para sus ataques en Irán pasando por Rota: usa escalas en otras bases militares europeas y así esquiva el veto de España

Pedro Sánchez publica un artículo en ‘The Economist’ y apunta a Trump: “Lo ingenuo es creer que un intercambio de misiles conducirá a algo bueno”

ECONOMÍA

Un hombre avala el negocio

Un hombre avala el negocio de su padre para evitar que quiebre y termina heredando una deuda de 85.000 euros: la justicia lo exonera y no tendrá que pagar

Los taxistas de Valencia harán ‘huelga a la japonesa’ durante las Fallas y la Magdalena para protestar frente a Uber y otras VTC: serán gratis el 14 y el 18 de marzo

Luz verde de la Unión Europea para que el Gobierno español entregue 200 millones de euros en ayudas a un grupo de empresas españolas: estos son los requisitos

Hay más mujeres trabajadoras que nunca en España, pero siguen siendo más precarias que los hombres: el 88% se concentra en el sector servicios

“Huelga a la japonesa”: los taxistas ofrecerán viajes gratis durante Fallas y la Magdalena en su batalla contra los VTC

DEPORTES

Djokovic señala a los tres

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”

Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo

Kylian Mbappé ya tiene carnet: el futbolista del Real Madrid conduce por primera vez su BMW de 140.000 euros sin la ‘L’

Polémica por el peligroso adelantamiento en bicicleta de Aleix Espargaró: “Es línea discontinua, con visibilidad clara y a un coche que iba a 30 km/h”