Feijóo pide aprender del "bloqueo" de Abascal en Extremadura para que no se repita en CyL: "Vox está a la deriva"

Feijóo expresó durante un acto en La Bañeza (León) que Vox ha mostrado signos de un comportamiento errático y carece de dirección, en referencia a lo sucedido recientemente en Extremadura, y exhortó a que los ciudadanos tengan presente esta situación de cara a la convocatoria electoral en Castilla y León. De acuerdo con la información difundida por la agencia Europa Press, el líder del Partido Popular enfatizó la necesidad de extraer lecciones del escenario político de Extremadura donde Vox bloqueó la investidura de María Guardiola, candidata del PP, y advirtió sobre la posibilidad de que se produzca una situación similar en las próximas elecciones de Castilla y León, con Alfonso Fernández Mañueco como candidato.

Según publicó Europa Press, Feijóo identificó como “una estafa” la coincidencia de votos entre PSOEVox que impidió la formación de gobierno del Partido Popular en Extremadura. El dirigente remarcó que Vox optó por rechazar la investidura de la candidata popular en dos ocasiones, lo que dejó al PP sin el apoyo necesario para que hubiera un nuevo Ejecutivo bajo su gestión. En sus palabras, este bloqueo representa una alianza circunstancial que perjudica la gobernabilidad y pone en entredicho la estabilidad institucional.

Durante su intervención, Feijóo afirmó: “No os equivoquéis, quien ha bloqueado Extremadura por las elecciones de Castilla y León, estará dispuesto a bloquear Castilla y León por las elecciones de Andalucía. Y por eso vamos a votar el 15 de marzo sabiendo lo que ha pasado en Extremadura”. Estas declaraciones han sido recogidas por Europa Press en el marco de los preparativos para la próxima cita electoral. El líder popular señaló que los próximos comicios autonómicos en Castilla y León podrían verse afectados por la misma lógica que, según su análisis, ha guiado la actuación de Vox en la investidura extremadura: utilizar el voto como instrumento de presión en función de los intereses territoriales y las coyunturas electorales.

Europa Press detalló que Feijóo denominó “pinza” a la acción conjunta de Vox y el PSOE en la región extremeña, insistiendo en que dicha actitud impidió la conformación del Ejecutivo autonómico liderado por su partido. Asimismo, subrayó que la repetición de votos negativos por parte de Vox revela una estrategia de bloqueo y pone en duda el compromiso de esa formación con la gobernabilidad.

El dirigente del Partido Popular instó a los ciudadanos a considerar estos precedentes en el momento de acudir a las urnas en Castilla y León el próximo 15 de marzo. Según consignó Europa Press, Feijóo explicó que la situación política actual exige “rumbo” ante lo que él considera una falta de estrategia clara en las filas de Vox. “Vox está a la deriva y los españoles necesitamos rumbo. Y no os olvidéis el 15 de marzo de darle rumbo a esta tierra”, manifestó el líder popular durante el mitin, que contó con la participación del alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, y de la candidata del PP por León, María José Álvarez Casais.

En el contexto de la negativa de Vox a apoyar la investidura liderada por Guardiola en Extremadura, Europa Press reportó que Feijóo subrayó la necesidad de evaluar las consecuencias de este episodio antes de la jornada electoral en Castilla y León. Para el dirigente, el desacuerdo de Vox con el PP en la investidura extremeña se asoció directamente a la cercanía de otras contiendas autonómicas, de acuerdo con su análisis expuesto durante el acto público.

Feijóo sostuvo que el “bloqueo” de Vox no responde únicamente a diferencias programáticas sino a una estrategia vinculada al calendario electoral, lo que, en su perspectiva, podría trasladarse a otras comunidades autónomas si se repiten circunstancias semejantes. Según describió Europa Press, el líder del Partido Popular reiteró su llamado a la “reflexión” y a la toma de decisiones informadas de cara a las elecciones de Castilla y León, sugiriendo que la experiencia vivida en Extremadura ofrece una advertencia para el futuro inmediato de la política regional.

En el cierre del acto, Feijóo insistió en la necesidad de que los votantes consideren lo ocurrido en Extremadura al momento de depositar su voto el 15 de marzo en Castilla y León, solicitando un respaldo que, según planteó, pueda proporcionar estabilidad y rumbo político frente a las dinámicas de bloqueo experimentadas en los últimos meses. El dirigente vinculó el futuro político de Castilla y León con la capacidad de los ciudadanos para interpretar correctamente los movimientos de los partidos y actuar en consecuencia ante posibles escenarios de bloqueo o alianzas tácticas como las presenciadas en Extremadura, de acuerdo con lo publicado por Europa Press.