PP confirma que Vox le ha adelantado su "no" a Guardiola este viernes y confía en que "recapacite en las próximas horas"

El Partido Popular revela que Vox ha comunicado su negativa a respaldar la candidatura en la votación de mañana, aunque dirigentes del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo mantienen esperanzas de que reconsideren su postura antes de la sesión decisiva

Entre las consideraciones políticas de última hora, fuentes cercanas al Partido Popular han expresado su sorpresa ante el hecho de que Vox prefiera no respaldar a la candidata del PP en Extremadura, María Guardiola, asociando la postura de la formación liderada por Santiago Abascal con circunstancias ajenas a las conversaciones regionales mantenidas hasta ahora. Según informó Europa Press, el Partido Popular recibió esta mañana la confirmación directa de Vox acerca de su negativa a apoyar la investidura, a pocas horas de la votación determinante en la Asamblea de Extremadura, programada para el viernes a las 14:00.

De acuerdo con Europa Press, dirigentes del PP han explicado que la comunicación de Vox se produjo de manera clara y sin margen para interpretaciones alternativas. Las fuentes consultadas apuntaron a que la decisión del partido de Abascal estaba tomada desde hace varios días y podría responder a factores externos a la dinámica exclusiva de Extremadura. Esta determinación adquiere relevancia considerando el contexto de una segunda ronda de votación, tras el fracaso del primer intento el miércoles anterior, en el que María Guardiola solo sumó los 29 votos de su propio partido, quedando lejos de la mayoría absoluta mientras que PSOE, Vox y Unidas por Extremadura votaron en bloque en contra.

Europa Press detalló que el Partido Popular considera inesperada la decisión de Vox, sobre todo porque históricamente han confiado en que el partido de Abascal no uniría sus votos a los del PSOE de Pedro Sánchez, ni a los de Unidas por Extremadura, y mucho menos en contra de una opción de centro derecha. Los populares han manifestado que “la responsabilidad de Vox debería disuadirles de sumar sus votos a la izquierda y la extrema izquierda”, señalando que la lista encabezada por Guardiola recibió un 43,12% de los apoyos en las recientes elecciones del 21 de diciembre.

El medio Europa Press recogió también la postura de la dirección nacional del Partido Popular, que lamentó que la negativa de Vox pueda derivar en un escenario de bloqueo institucional para la comunidad autónoma. Han pedido a la formación de Abascal que reconsidere su posición en las horas previas a la sesión de investidura e, incluso, antes del plazo máximo del 3 de mayo, fecha tras la cual, si no prospera la investidura, se convocarían nuevas elecciones. Recalcan que la decisión de Vox no solo tiene repercusión en Extremadura, sino que podría extender efectos de parálisis a otras regiones si finalmente su postura no cambia.

Según publicó Europa Press, la directiva del PP interpreta que algo significativo ha ocurrido en el seno de Vox, ya que una organización política cuyo líder fue militante del Partido Popular ahora opta por votar en sintonía con el Partido Socialista y rechazar la constitución de un gobierno de centro derecha. El PP insiste en que, a su parecer, la ruptura tiene motivaciones ajenas al proceso autonómico y solicita explícitamente a Vox que evite trasladar el bloqueo a otros territorios.

En cuanto al procedimiento parlamentario, Europa Press precisa que esta segunda votación requerirá únicamente mayoría simple, a diferencia de la primera ronda. De confirmarse los votos actuales, la candidata popular vería frustrada nuevamente su investidura. Los tiempos parlamentarios obligan a solucionar la situación antes del 3 de mayo, última fecha legal para desbloquear la formación de gobierno y evitar comicios anticipados.

Durante la jornada, las filas populares han reiterado su confianza en que, antes del inicio de la sesión el viernes, la dirección de Vox pueda modificar su postura tras nuevas reflexiones. Según consigna Europa Press, el PP continúa sus gestiones y mantiene abiertos los canales de diálogo en busca de un acuerdo que permita formar gobierno.

Fuentes citadas por Europa Press subrayaron que, hasta el momento, no se ha cerrado ninguna negociación formal que garantice un cambio de rumbo en Vox. No obstante, integrantes del equipo de María Guardiola y de la dirección nacional del PP insisten en la voluntad de lograr un Ejecutivo de centro derecha, evitando que la situación derive en una repetición electoral con el consiguiente coste político y social para la región.

La sesión en la Asamblea de Extremadura será determinante para conocer si finalmente el escenario política se desbloquea o si, como han advertido los populares, se consolida un bloqueo fruto del rechazo coordinado entre Vox, PSOE y Unidas por Extremadura, que dejaría a la comunidad autónoma sin gobierno durante semanas o meses. Según las fuentes partidarias citadas por Europa Press, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo mantiene la esperanza de obtener una solución a última hora, revirtiendo así el resultado anunciado por Vox.

