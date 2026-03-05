Maíllo (IU) no ve "ningún problema" en el envío de una fragata a Chipre porque es para "colaborar con un país de la UE"

Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida (IU), expresó que España se encuentra “en el lado correcto” de la historia tras el envío de la fragata ‘Cristóbal Colón’ a Chipre, acción realizada en el marco de colaboraciones entre países de la Unión Europea después del ataque por parte de Irán. Según reportó Europa Press, el dirigente destacó que este apoyo europeo constituye una referencia internacional para quienes buscan la paz, subrayando el papel de España y su actual gobierno como ejemplo en ese ámbito.

Durante una comparecencia ante medios en el Parlamento Andaluz, Maíllo explicó que IU no considera problemática la decisión de enviar la fragata, ya que su intención se dirige a la cooperación con un Estado miembro de la UE, y no a participar en intereses militares que respondan a Estados Unidos. Según publicó Europa Press, el también candidato de la coalición Por Andalucía detalló que, desde IU, defienden la salida de España de la OTAN porque apuestan por un modelo de seguridad y defensa europeo. Para Maíllo, el respaldo a Chipre sigue los principios de colaboración y defensa dentro de la Unión Europea, alejados de cualquier intervención que beneficie intereses ajenos al continente, afirmando: “No vemos ningún problema cuando se trata de colaborar con un país de la Unión Europea, como es Chipre”.

Maíllo diferenció tajantemente entre disuadir amenazas a un socio europeo y participar en la defensa de bases militares estadounidenses a raíz de conflictos internacionales. “Lo que no puede hacer la fragata es ir a defender a las bases norteamericanas de las que están provocando la guerra. Para eso no están los militares españoles”, aseguró según consignó Europa Press. El coordinador de IU insistió en que su apoyo solo alcanza iniciativas de defensa y disuasión dentro del marco europeo.

El político remarcó que el verdadero conflicto surgiría si la presencia militar española se destinara a proteger, según sus palabras, a “criminales de guerra” como Donald Trump y Benjamin Netanyahu, cuya actuación percibe como generadora de riesgos de guerra mundial. Según informó Europa Press, Maíllo considera que las operaciones impulsadas por líderes estadounidenses e israelíes contra Irán no deben involucrar recursos nacionales, distinción que caracteriza la posición de IU frente al papel internacional de las Fuerzas Armadas españolas.

Después de los ataques llevados a cabo por Estados Unidos e Israel contra Irán, el presidente Pedro Sánchez manifestó su oposición a la guerra. Maíllo, consultado sobre esa postura, afirmó que IU contribuye al gobierno de coalición con PSOE y Sumar con el objetivo de materializar políticas distintas a las tradicionales del bipartidismo. El dirigente apuntó que “el elemento diferenciador” de su formación se encuentra en no haber pertenecido ni al Partido Socialista ni al Partido Popular, lo cual, recalcó, les permite impulsar políticas que, a su juicio, propician una reconciliación de España con su sociedad, a la que describió como “profundamente pacifista”, de acuerdo con Europa Press.

Maíllo argumentó que el sentido común de quienes se oponen al uso de las bases militares estadounidenses en España, como las de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla), trasciende las divisiones partidistas y se extiende incluso a sectores votantes del Partido Popular. Según detalló Europa Press, el coordinador de IU manifestó que existe un amplio acuerdo social en España para rechazar tanto el uso como la autorización del uso de esas instalaciones militares para actividades bélicas.

En relación al papel histórico de IU, Maíllo recordó que la organización celebra cuatro décadas marcadas por la defensa de la salida de España de la OTAN. Según reportó Europa Press, el dirigente evocó el lema del referéndum sobre la Alianza Atlántica, “OTAN no, bases fuera”, y subrayó que con el tiempo la historia y la evolución de los acontecimientos han confirmado la validez de esa apuesta. Para Maíllo, la actual posición del Ejecutivo central “dignifica a nuestra sociedad y a nuestro pueblo”, ubicando a España en un lugar relevante tanto en Europa como a nivel internacional.

Maíllo finalizó su declaración valorando que la imagen que proyecta España por su política internacional cuenta con respaldo entre ciudadanos y gobiernos europeos. Europa Press citó al líder de IU al destacar que el país no solo debe la actual proyección a Pedro Sánchez, sino a todo el gobierno, incluidas las formaciones que integran Sumar, así como a Por Andalucía e Izquierda Unida. Según el dirigente, esa percepción positiva confirma el papel del gobierno y de España como actores activos en la defensa de la paz y la cooperación internacional dentro de Europa.