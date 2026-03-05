Ester Muñoz está convencida de que Guardiola será investida pero afea a Vox que lo dilate a mayo por "cálculo electoral"

Sobre la mesa de negociación entre Partido Popular y Vox en Extremadura, Óscar Fernández, portavoz de Vox, expuso 23 demandas clave, incluyendo la supresión de la ecotasa y la defensa de la Central Nuclear de Almaraz hasta 2050. Esta revelación sorprendió a la cúpula nacional del Partido Popular, que consideraba que existía un acuerdo de confidencialidad acerca de los puntos en discusión entre ambas formaciones. Según reportó Europa Press, la divulgación de estas exigencias evidenció tanto las diferencias como los puntos de coincidencia entre las partes en las negociaciones para la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura.

A pesar de la exposición pública de parte de los términos en discusión, la dirección nacional del Partido Popular manifestó que el documento compartido por Vox constituía solo una fracción de las propuestas discutidas y que existía un alto grado de coincidencia entre las plataformas de ambos partidos. Europa Press detalló que, según fuentes internas del PP, queda abierta la posibilidad de retomar las conversaciones tan pronto como Vox lo decida, y recalcaron que la voluntad del Partido Popular para alcanzar un acuerdo se mantiene intacta.

En este contexto, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, expresó su confianza en que María Guardiola conseguirá los apoyos necesarios para asumir la presidencia de la Junta, aunque reconoció la incertidumbre respecto al lapso que tomará para concretar el nombramiento. Muñoz reprochó a Vox su disposición a dilatar la investidura hasta mayo, justo al borde del plazo máximo—3 de mayo—que marcaría la convocatoria de nuevas elecciones. Según Muñoz, este retraso respondería a cálculos electorales relacionados con la celebración de comicios en Castilla y León. La portavoz declaró a ‘Antena 3’, en una entrevista recogida por Europa Press, que aunque desconocía el estado exacto de las negociaciones, auguraba que finalmente Guardiola será investida, ya fuera esta semana o en el mes de mayo.

Los resultados de las elecciones del 21 de mayo en Extremadura mostraron al Partido Popular con el 43% de los sufragios y 29 escaños, mientras que Vox obtuvo el 16,9% de los votos y 11 diputados. Según el medio Europa Press, la dirigente popular subrayó que ni los votantes del PP ni los de Vox comprenderían que no se forme un gobierno en la comunidad autónoma después de esos resultados. Muñoz añadió que "muchos votantes de Vox se pueden estar empezando a preguntar" por las razones para esperar hasta mayo y no permitir cuanto antes la formación del ejecutivo y la implementación de medidas en Extremadura.

Ester Muñoz cuestionó los diversos argumentos presentados por la dirección de Vox, señalando la contradicción entre pedir al PP una moción de censura para desalojar a Pedro Sánchez y, al mismo tiempo, votar en contra de la investidura de Guardiola junto al PSOE y Unidas por Extremadura. Para la portavoz popular, Vox debía asumir la responsabilidad que le han asignado los votantes en Extremadura y dejar de dilatar el acuerdo.

El miércoles previo a esas declaraciones, la investidura de María Guardiola no prosperó en la Asamblea regional, ya que Vox, PSOE y Unidas por Extremadura votaron en contra, apoyando solo los representantes del Partido Popular. Desde un acto electoral en Villablino (León), Santiago Abascal declaró a Europa Press que el discurso de Guardiola le había parecido "interesante" pero aún "insuficiente" para cerrar un acuerdo. La respuesta de Muñoz ante esta postura fue que "las excusas se acaban" y recalcó que los extremeños votaron mayoritariamente por un gobierno de derechas encabezado por Guardiola, con Vox integrado en la coalición.

La dirección nacional del Partido Popular espera un cambio de postura por parte de Vox y considera que, si se produce en la próxima sesión, la investidura de María Guardiola requerirá únicamente mayoría simple. Si Vox mantiene su voto en contra, la responsabilidad recaerá en el partido de Abascal, afirmaron fuentes populares a Europa Press, ya que su rechazo se alinearía con el del Partido Socialista.

El PP nacional remarcó, según informó Europa Press, que el voto contrario de Vox no altera su compromiso con el objetivo de alcanzar un acuerdo que proporcione estabilidad institucional en Extremadura. El partido reconoció su sorpresa tras la revelación pública, por parte de Vox, de demandas concretas durante el proceso de negociación, dado que ambos partidos habían pactado no difundir detalles sobre las conversaciones.

Según el Partido Popular, la estrategia de Vox de dilatar las negociaciones puede estar condicionada por el calendario electoral en Castilla y León. Esa táctica podría obstaculizar la formación del gobierno regional hasta la fecha límite, advirtieron fuentes de la dirección nacional a Europa Press, aunque recalcaron que existe voluntad para retomar el diálogo y abordar las diferencias pendientes. La formación de Alberto Núñez Feijóo mantiene su disposición total para reunirse y resolver el bloqueo.

La siguiente votación en la Asamblea está prevista para el viernes, cuando la candidata del Partido Popular podría obtener la presidencia de la Junta de Extremadura con mayoría simple. El desenlace dependerá de si Vox decide abstenerse o mantiene su rechazo actual. Según el reporte publicado por Europa Press, desde la dirección del PP se trasladó un mensaje de urgencia a Vox para retomar las conversaciones y desbloquear la situación antes de agotar el plazo legal.

Mientras tanto, se mantiene la incertidumbre respecto al futuro político de Extremadura y la fecha en la que podría concretarse la investidura de María Guardiola, cuya obtención depende de las negociaciones en curso entre Partido Popular y Vox. Ambas formaciones continúan intercambiando posturas y condiciones, en un proceso marcado por la presión de los plazos legales y la expectativa de los votantes tras los resultados electorales.