España envía la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre tras el ataque de Irán

La fragata ‘Cristóbal Colón’ recibió la orden de integrarse en una agrupación naval junto a fuerzas francesas y griegas con el objetivo de prestar apoyo logístico y estar preparada para evacuar a civiles afectados por la situación en el Mediterráneo oriental. Esta misión se puso en marcha tras el ataque con dron realizado por Irán contra una base británica en Chipre, episodio que desencadenó el refuerzo de las capacidades de defensa colectiva de la Unión Europea. Según informó el Ministerio de Defensa de España a través de un comunicado, el despliegue de este buque busca fortalecer la protección militar europea ante la reciente escalada de tensiones en la región.

De acuerdo con el comunicado oficial citado por Europa Press, la fragata española operará junto al portaaviones ‘Charles de Gaulle’ de Francia y a varias naves de la Marina griega. El grupo conjunto había iniciado su labor en el mar Báltico el lunes previo, donde llevó a cabo tareas de escolta, protección y ejercicios avanzados de adiestramiento. Tras esas operaciones iniciales, el grupo se dirige ahora hacia el Mediterráneo oriental y prevé llegar a aguas cercanas a la isla de Creta hacia el 10 de marzo.

El cometido principal de la ‘Cristóbal Colón’ en esta delegación incluye reforzar la defensa aérea en la zona, sumándose así a los recursos desplegados previamente por otros países aliados. En particular, complementará la protección ya proporcionada por la batería de misiles ‘Patriot’, presente en Turquía y operada por aproximadamente 150 militares españoles. Además, la fragata permanecerá en alerta para asistir en evacuaciones de personal civil en caso de que la evolución del conflicto lo requiera.

El Ministerio de Defensa español detalló que también está prevista la participación puntual del buque de aprovisionamiento ‘Cantabria’, que navegará durante el trayecto del grupo naval por el Golfo de Cádiz. Este buque tiene como función principal suministrar combustible y proporcionar apoyo logístico a la flota aliada durante la travesía hacia su destino en el Mediterráneo oriental.

Según publicó Europa Press, la ministra de Defensa, Margarita Robles, había adelantado días atrás que se evaluaba la prestación de apoyo militar a Chipre, después del impacto del dron iraní en la base militar británica. Robles aclaró en una entrevista a La Ser, reseñada por el mismo medio, que la nueva misión española tiene carácter «defensivo» y su finalidad consiste en reforzar la seguridad colectiva de la Unión Europea, descartando cualquier intención ofensiva.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se expresó en términos similares al remarcar que la implicación española se limita exclusivamente a tareas de defensa en territorio europeo. Albares subrayó que “no es lo mismo participar en un ataque contra Irán que colaborar en la defensa europea”, en referencia a la negativa del Gobierno español a brindarle a Estados Unidos apoyo militar operativo a través de las bases de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz) para eventuales ofensivas.

El despliegue de la fragata ‘Cristóbal Colón’, definida por Defensa como la nave “más avanzada tecnológicamente” de la Armada española, responde a las obligaciones asumidas por España en el marco de sus compromisos con la seguridad de la frontera oriental de la Unión Europea. Tal como detalló el Ministerio, la flota europea movilizada busca asegurar la estabilidad de la región y estar preparada para cualquier escenario derivado de la escalada actual, mientras continúan las represalias y movimientos militares en el área de Oriente Próximo.