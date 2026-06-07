Miles de fieles aguardan la llegada del papa en Cibeles para la misa más multitudinaria

(Actualiza la noticia FS7001 con ambiente en la plaza)

Madrid, 7 jun (EFE).- Miles de fieles aguardan ya en la plaza de Cibeles y todo su entorno la llegada del papa León XIV para la misa que se va a celebrar este domingo y que previsiblemente será el acto más multitudinario de la visita del pontífice a España.

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Con cánticos, tambores y palmas, jóvenes, peregrinos, familias, monjas y párrocos aguardan el inicio de esta ceremonia.

Muchos de los congregados portan sillas plegables y toman café mientras aguardan el inicio de la misa, a la que se han inscrito 380.000 personas, aunque los organizadores de la visita prevén que la asistencia sea mucho mayor. Fuentes policiales hablaban ya esta mañana de al menos 800.000 personas aunque la organización prevé sobrepasar el millón.

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“Esta es la juventud del papa”, canta un grupo de chicos y chicas de Cádiz con tambores amenizando con palmas, mientras se oye un "viva al papa más al fondo".

Desde primera hora de la mañana, los fieles han hecho cola en la plaza y los alrededores para acceder a los distintos sectores en los que el público tiene su lugar asignado con un código QR.

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En las inmediaciones de las calles Gran Vía y Alcalá, grupos de voluntarios reciben instrucciones para atender a los asistentes mientras empiezan a coger sitio frente a las vallas para la misa, que comenzará a las diez de la mañana.

Las primeras en la cola de la plaza de Colón han sido tres monjas dominicas procedentes de Ávila que han dormido alojadas cerca de ahí y han querido llegar pronto también para asegurarse la entrada.

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Álvaro, de 17 años, espera con mucha emoción poder comulgar y ver de cerca al papa y junto con su grupo de más de 50 personas de los Salesianos de Córdoba, que llevan camisetas con el lema "un oratorio sin música es como un cuerpo sin alma”.

Otros 450 chavales de entre 14 y 23 años acompañan a Roberto, el párroco de San Bartolomé de Murcia, que dice que espera que León XIV le confirme en su fe, al igual que Jesús, y "en el deseo de amar a Jesucristo hasta dar la vida".

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“Hacía mucha falta que viniera el papa", señala también Francisco junto a su mujer Raquel, padres de familia numerosa - tienen doce hijos-.

También está a la espera Dorcas, de Francia, que fue misionera de Testigo de Jehová durante 40 años y se convirtió al catolicismo en 2023, bautizándose en el río Jordán.

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"Dios me ha bendecido muchísimo y ahora proclamo la fe católica y las buenas nuevas", dice esta mujer, que también estará en el Bernabeu el lunes dentro de un coro de 1.000 personas.

Un grupo de mujeres de las parroquias de Santa Teresa y Santa Isabel rezan el rosario frente a la iglesia de San José, por donde pasará el papa en procesión.

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Entre ellas Beatriz, que cuenta a a EFE que han llegado a las cuatro de la mañana porque querían estar en "primera fila".

Junto a ellas hay un grupo de 20 jóvenes de Getafe entre 16 y 20 años de la parroquia Jesús y San Martín han pasado la noche al raso para ver de cerca al papa.

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En la plaza de Colón, otro de los puntos de acceso para la misa, la gente ha estado haciendo cola desde poco después de las cinco de la mañana.

"Esperamos que podamos pasar porque ayer nos quedamos sin ver (la vigilia)", se queja Edita, que vive en Madrid y está acompañada de sus dos hijos.

La misa de este domingo y la procesión del Corpus Christi será uno de los actos más multitudinarios de la visita del papa a España, que estará en Madrid del 6 al 9 de junio y luego iBarcelona y las islas Canarias. EFE

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