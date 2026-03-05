El fiscal retira la acusación para dos de los tres procesados en el juicio por el doble crimen de Torrejón (Madrid)

El fiscal en el juicio por la muerte en 2022 de una joven de 20 años en Torrejón de Ardoz ha retirado la acusación que ejercía contra dos procesados, manteniendo la solicitud de 60 años de prisión para la pareja de la víctima por el doble crimen.

La vista oral ha quedado este jueves vista para sentencia con los informes finales y la última palabra del único procesado que afronta pena de cárcel por los hechos. "No he hecho nada", se ha limitado a manifestar el que fuera novio de la fallecida.

Los hechos se remontan a la madrugada del 20 de agosto de 2022, cuando la pareja de la víctima habrían provocado deliberadamente un incendio en el interior de la nave, donde se encontraban su novia y un amigo de ésta.

En sus conclusiones, el fiscal ha subrayado que no ha quedado acreditada la participación de los otros dos acusados, por los que ha retirado las peticiones de prisión, que ascendían en ambos casos a 50 años de cárcel.

De igual modo, lo han hecho el resto de acusaciones. El letrado de la Comunidad de Madrid, que ejerce acusación al tratarse de un asesinato machista, solicitaba prisión permanente revisable para los tres, por lo que ahora mantiene la solicitud de la máxima pena privativa de liberad solo para la pareja de la víctima.

En el juicio ha sido clave despejar ante el jurado popular si el incendio fue intencionado, ya que no existe prueba directa sobre este extremo y su acreditación es determinante para sustentar una eventual condena por doble asesinato.

En su intervención, el fiscal ha basado su petición de cárcel por dos delitos de asesinato y uno incendio en la prueba practicada en la vista oral, especialmente en las declaraciones de los efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid que intervinieron en la extinción del incendio.

Los bomberos apuntaron a un posible origen provocado del fuego, dada su gran virulencia y la presencia de varios focos en distintas plantas del inmueble. Señalaron que se detectaron al menos tres focos de fuego en diferentes plantas del inmueble, circunstancia que refuerza la hipótesis de un origen intencionado.

El letrado del acusado ha solicitado la libre absolución de su cliente al considerar que no hay prueba de cargo para sustentar un veredicto de culpabilidad, apuntando a la posible responsabilidad de los otros dos.

En el juicio, la madre de Esther relató los presuntos malos tratos que sufría su hija a manos de su pareja y principal acusado, con amenazas de que la iba a matar un día.

INCENDIO EN UNA NAVE OKUPADA

Según el fiscal, los hechos se remontan a la madrugada del 20 de agosto de 2022, cuando los acusados habrían provocado deliberadamente un incendio en el interior de la nave, donde se encontraban una mujer y un hombre que mantenían una relación sentimental.

Ambos fallecieron por asfixia a causa de la inhalación de gases tóxicos generados por la combustión. El principal acusado convivía desde hacía al menos dos años con una de las víctimas en el inmueble ocupado.

La Fiscalía sostiene que durante la relación existieron episodios de violencia, amenazas de muerte y un comportamiento descrito como machista y posesivo. Tras conocer que la mujer había iniciado una nueva relación, el acusado habría manifestado reiteradamente su intención de matarla.

Según el Ministerio Público, los tres procesados actuaron de forma concertada para provocar el fuego con la intención de acabar con la vida de ambas personas o siendo conscientes de que ese resultado podía producirse.

CONSECUENCIAS DEL INCENDIO

La virulencia del fuego obligó a acordonar la zona, evacuar una nave colindante y retirar vehículos cercanos para evitar daños personales. El inmueble afectado sufrió desperfectos valorados en 18.200 euros, reclamados por sus propietarios, entre ellos la empresa Nero Quality Consulting, S.L..

Además, varios vehículos estacionados en la calle resultaron dañados durante las labores de extinción, aunque sus propietarios no han reclamado al haberse hecho cargo las aseguradoras.