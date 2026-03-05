Espana agencias

Álex Mozas: "Huesca está necesitado de ganar, ante Bidasoa o ante cualquiera"

Irun (Gipuzkoa), 5 mar (EFE).- El entrenador del Irudek Bidasoa-Irun, Álex Mozas, espera un partido complicado este viernes en casa del Balonmano Huesca, equipo que está "necesitado de ganar".

"El Huesca está necesitado y le da igual que sea el Bidasoa o cualquiera, sobre todo si juega en casa como mañana", declaró este jueves el preparador madrileño, que no sabe a ciencia cierta los jugadores que están en condiciones de afrontar este encuentro.

"Lo único que espero es que se valore lo que están haciendo los jugadores, dando más de lo que pueden, más minutos de los que deberían jugar, más contactos de los que deberían tener...", comentó sobre el amplio número de lesionados y el estado físico de los que pueden jugar.

La derrota en Liga Europea ante el Kiel ya está en el olvido de Mozas, pero no así la actitud de los jóvenes que tuvieron protagonismo, como el francés Alex Raix o también Oihan Arruti, que "dieron la cara e hicieron un buen partido, los dos", lo que abre la puerta a su continuidad en Huesca.

El central del Bidasoa-Irun, Nacho Valles, por su parte, calificó el pabellón oscense de "pista complicada con el apoyo de su gente" y pidió a los suyos "concentración para hacer un partido muy serio y tener claras las cosas". EFE

