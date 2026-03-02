Zapatero se desvincula de la supuesta financiación ilegal del PSOE y la Internacional Socialista: "Una patraña absoluta"

Durante su comparecencia ante la comisión del Senado encargada de investigar casos vinculados a presuntas irregularidades como el denominado 'caso Koldo', José Luis Rodríguez Zapatero descartó haber mantenido relación alguna con Víctor de Aldama más allá de compartir con él un vuelo de Venezuela a República Dominicana durante aproximadamente una hora y cuarto. Según relató el propio expresidente, tras una consulta del Gobierno de Nicolás Maduro, aceptó viajar sentado al lado de Aldama en un avión contratado por el Ejecutivo venezolano, y aseguró no recordar los temas tratados durante el trayecto, además de no haber vuelto a verlo ni mantener contacto posterior con él.

De acuerdo con la información consignada por el medio que cubrió la sesión, Zapatero rechazó de forma rotunda las acusaciones que lo vinculan como intermediario en una supuesta financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) o de la Internacional Socialista. El exjefe del Ejecutivo calificó como “una patraña absoluta” las informaciones que apuntan a su participación en la presunta entrega de un sobre con fondos provenientes de Petróleos de Venezuela, entregado, según la investigación, por Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta venezolana, a Aldama, quien a su vez habría afirmado contar con pruebas referidas a la financiación ilegal del PSOE.

El medio especificó que Zapatero respondió a una pregunta directa de la senadora María del Mar Caballero, representante de UPN, quien mencionó los supuestos vínculos y solicitó aclaraciones sobre el contenido y la existencia de un sobre proveniente de la petrolera venezolana. La comparecencia abordó el contexto de la actual presidencia encargada de Venezuela, quien, según la investigación en curso, pudo haber jugado un papel en la transmisión de los recursos al empresario español.

El empresario Víctor de Aldama se encuentra en el centro de varias investigaciones judiciales relacionadas con corrupción y había sido citado por la Audiencia Nacional para entregar el mencionado sobre al juez Ismael Moreno. Sin embargo, informaron los medios, esa comparecencia fue suspendida sin nueva fecha designada. Durante su intervención, Zapatero lamentó que se haya dado credibilidad a informaciones que citaban cifras como “200 millones de euros” y mencionaban la existencia de cuentas suyas en bancos de San Petersburgo, calificando estos señalamientos de infundados y asegurando que “nunca he hablado de ese sobre, no existe.”

Rodríguez Zapatero subrayó la inexistencia de cualquier tipo de reunión o contacto fuera del vu­elo compartido con Aldama, negando además que se haya producido algún encuentro personal en un piso de Caracas del que supuestamente habría sido beneficiario. Insistió en que las sospechas de corrupción en su contra no tienen fundamento en ninguna acción ni documento que lo involucre, según recogió el medio.

El exmandatario aseguró en su declaración que no ha medido ni gestionado nunca transferencias entre Venezuela y España vinculadas al PSOE o a la Internacional Socialista, y que no ha tenido acceso, ni ha tramitado, ni ha gestionado documentos ni fondos relacionados con este tipo de acusaciones, reiterando el carácter “patrañoso” de las informaciones que lo asocian con posibles hechos de corrupción.

Tal como publicó el medio, los interrogatorios en la comisión del Senado giraron en torno a las acusaciones, las supuestas pruebas aportadas por empresarios investigados y las controversias sobre la financiación de formaciones políticas en España. Las declaraciones de Zapatero buscaron desmarcarse de cualquier implicación, sobresaliendo la insistencia en su falta de relación con los hechos bajo investigación.

La citada comisión del Senado continúa con el análisis de las posibles conexiones entre actores políticos, empresarios y recursos de procedencia venezolana, abordando las ramificaciones financieras y la validez de las pruebas presentadas en las investigaciones abiertas.